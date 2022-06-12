Переговоры по Швеции и Финляндии продолжатся после саммита в Мадриде, - генсек НАТО

Об этом сообщает Yle со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга во время визита в Финляндию.

"Турция страдает от терроризма больше, чем другие союзники по НАТО. Мадридский саммит не является крайним сроком для принятия заявок в НАТО от Швеции и Финляндии", - сказал он.

Столтенберг заметил, что понимает опасения Турции в области безопасности и терроризма. Поэтому переговоры продолжатся, а скандинавские страны должны получить шанс.

8 июня Турция выдвинула 10 требований для вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Среди главных требований в Швецию и Финляндию – отказ от поддержки рабочей партии Курдистана и других организаций, которые Турция считает террористическими.

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