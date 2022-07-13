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Обновлено

Переговоры по экспорту зерна из Украины: в ООН анонсировали положительный результат

13 июля, 2022 среда
20:56
Экономика

Россия, по плану, должна дать согласие на перемирие при движении грузов, а Турция – при поддержке ООН – будет инспектировать корабли, чтобы развеять опасения России по поводу контрабанды оружия

Об этом рассказал спикер ООН Фархан Хак, пишет Reuters.

Российская, украинская и турецкая военные делегации встретились с чиновниками ООН в Стамбуле в среду для переговоров по возобновлению экспорта украинского зерна на фоне обострения глобального продовольственного кризиса.

Дипломаты говорят, что обсуждаемый план предполагал, что корабли с зерном будут идти в сопровождении украинских судов, которые проложат путь через заминированные портовые воды.

Россия, по плану, должна дать согласие на перемирие при движении грузов, а Турция – при поддержке ООН – будет инспектировать корабли, чтобы развеять опасения России по поводу контрабанды оружия.

Пока неизвестно, какой прогресс был достигнут во время переговоров.

В ООН считают переговоры "чем-то положительным", сказал спикер. "Он (Гутерреш) подробно расскажет вам, почему это так", – заявил журналистам в Нью-Йорке Фархан Хак.

Подробнее о ходе переговоров и достигнутых договоренностях генсек ООН Антониу Гутерреш расскажет в среду в 21:00 по киевскому времени.

  • Глава МИД Кулеба заявил , что Украина готова экспортировать зерновые на международный рынок и переговоры о разблокировании поставок находятся на финальной стадии.
  • Министр иностранных дел также сообщил , что экспорт зерна из украинских портов не возобновится без гарантий безопасности судовладельцев, грузовладельцев и Украины как независимого государства.

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Украина
Россия
ООН
Турция
зерно
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