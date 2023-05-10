Об этом сообщает издание Reuters.



Издание сообщает, ссылаясь на неназванного дипломата, что переговоры между послами ЕС активизировались, поскольку одни говорят, что санкции слишком мягкие, другие опасаются, что они повредят международным отношениям. Как подчеркнули несколько дипломатов, ожидать быстрого соглашения нельзя, поскольку позиции очень разные.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Киеве 9 мая, что новые санкции направлены на то, чтобы Россия не могла обойти существующие торговые ограничения.

"Если мы увидим, что товары уходят из Евросоюза в третьи страны, а затем попадают в Россию, мы могли бы предложить странам-членам санкционировать экспорт этих товаров. Этот инструмент будет последним средством и будет использоваться осторожно", - заявила она.



Она также добавила, что ЕС прекратит транзит через Россию большей части экспорта, включая высокотехнологичные товары и запчасти к самолетам. Дипломатические источники, знакомые с предложением, подготовленным Европейской комиссией, заявили, что оно включает в себя десятки недавно занесенных в черный список компаний, в том числе из Китая, Ирана, Казахстана и Узбекистана. Источники говорят, что новые санкции означают, что нефтяные танкеры не смогут разгружаться в открытом море или прибывать в порты с выключенными GPS-трекерами.