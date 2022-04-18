Об этом Михаил Подоляк заявил в эфире всеукраинского телемарафона.

"У нас есть Буча, есть Мариуполь, и будут другие города, в которых мы увидим точно такие же варварские способы ведения войны против Украины", – сказал член украинской переговорной группы.

Подоляк указал на то, что Россия не беспокоится о своей репутации.

Он также рассказал, что переговорный процесс с Россией модерируется президентом Владимиром Зеленским. Именно президент будет решать, выходить ли Украине из переговоров.

И "красной линией" для Украины будет Мариуполь, – дал понять Михаил Подоляк.

Напомним, сегодня, 18 апреля, Михаил Подоляк заявил , что Россия не согласится обменять Медведчука. Ей важно сломить Мариуполь

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов допустил возможность обмена нардепа Виктора Медведчука.

Сегодня, 18 апреля, Медведчук попросил Путина и Зеленского обменять его на жителей и защитников Мариуполя.

27 февраля стало известно, что Медведчук скрылся из-под домашнего ареста, где находился по двум уголовным делам – добыче нефти и газа в Черном море и содействию деятельности террористической организации через поставки угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

18 марта суд разрешил арестовать Медведчука.

12 апреля Медведчука задержала СБУ .

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