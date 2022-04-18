Переговоры очень сложные, потому что от войны россияне перешли к геноциду, – Подоляк
Советник главы ОП заявил, что Россия грубо пренебрегает правилами и обычаями войны
Об этом Михаил Подоляк заявил в эфире всеукраинского телемарафона.
"У нас есть Буча, есть Мариуполь, и будут другие города, в которых мы увидим точно такие же варварские способы ведения войны против Украины", – сказал член украинской переговорной группы.
Подоляк указал на то, что Россия не беспокоится о своей репутации.
Он также рассказал, что переговорный процесс с Россией модерируется президентом Владимиром Зеленским. Именно президент будет решать, выходить ли Украине из переговоров.
И "красной линией" для Украины будет Мариуполь, – дал понять Михаил Подоляк.
- Напомним, сегодня, 18 апреля, Михаил Подоляк заявил , что Россия не согласится обменять Медведчука. Ей важно сломить Мариуполь
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов допустил возможность обмена нардепа Виктора Медведчука.
- Сегодня, 18 апреля, Медведчук попросил Путина и Зеленского обменять его на жителей и защитников Мариуполя.
- 27 февраля стало известно, что Медведчук скрылся из-под домашнего ареста, где находился по двум уголовным делам – добыче нефти и газа в Черном море и содействию деятельности террористической организации через поставки угля с временно оккупированных территорий Донбасса.
- 18 марта суд разрешил арестовать Медведчука.
- 12 апреля Медведчука задержала СБУ .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.45
Покупка 30.45Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.76Продажа 34.54
- Актуальное
- Важное