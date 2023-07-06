Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут завершиться к 2027 году, - Евродепутат
Киеву и Брюсселю нужно стремиться завершить переговоры по вступлению Украины в Европейский Союз в 2027 году
Об этом заявил депутат Европарламента, член парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС Андрюс Кубилюс в среду, 5 июля, пишет DW.
"Необходимо четко сформулировать, как, по нашему мнению, будут проходить эти переговоры. Одно дело – стиль Западных Балкан, другое дело – стиль Центральной Европы и стран Балтии", – сказал он на заседании парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе.
Кубилюс напомнил, что переговоры о вступлении в Евросоюз Литвы, которую он представляет в Европарламенте, длились три года (то же касается Латвии и Эстонии. – Ред.), а Польше – четыре года.
Скорость проведения переговоров будет зависеть "не только от того, насколько Украина продвинется в реформах, но и от ее институтов", подчеркнул евродепутат. "Нам нужно стремиться провести переговоры за три-четыре года. Хорошо бы начать в этом году, а в 2027 году, когда Литва будет председательствовать в Совете ЕС, можно будет закончить. Это наш план, - сказал Кубилюс, признав, что невозможно предсказать будущее. - Но сейчас такие амбиции крайне необходимы, потому что переговоры о вступлении в ЕС будут вестись параллельно с реконструкцией Украины, и те, кто придет туда инвестировать, должны знать, что ЕС и Украина готовы к этому амбициозному плану".
В июне Еврокомиссия объявила устную промежуточную оценку выполнения Украиной рекомендаций ЕС по проведению реформ. Оценка "выполнена" Киев получил в двух категориях из семи – это судебная реформа и закон о СМИ. Оценка "существенного прогресса" получила реформа Конституционного суда Украины. Другие четыре рекомендации: борьба с коррупцией, отмыванием средств, антиолигархическое законодательство и принятие закона о правах нацменьшинств получили оценку "определенный прогресс" и советы по дальнейшей работе.
В октябре Еврокомиссия объявит окончательные результаты выполнения семи условий, и именно эта оценка повлияет на решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС в 2023 году. За это выступает официальный Киев, а лидеры институтов Евросоюза не исключают такой возможности. "Украине не стоит переживать. Ее результаты все равно лучше, чем у Молдовы и Грузии", - сказал ранее DW чиновник ЕС. По его словам, общий настрой в Евросоюзе положительный и все идет к тому, что переговоры начнутся в конце 2023 года.
Что известно о вступлении Украины в ЕС
28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз по немедленному вступлению по специальной процедуре.
23 июня 2022 г. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.
В мае премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров по вступлению уже в этом году.
По данным источников Эспрессо, в Европарламенте предполагается вероятность начала переговоров о вступлении Украины в ЕС осенью этого года.
В настоящее время Украина должна выполнить семь требований Еврокомиссии, поставленных в июне 2022 года, необходимых для сохранения статуса кандидата:
- завершить реформу отбора судей Конституционного суда;
- продолжить судебную реформу, включая проверку добродетели членов Высшего Совета правосудия (ВРП) и провести отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС);
- продолжить борьбу с коррупцией, назначить глав Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ);
- продолжить борьбу с отмыванием средств и правоохранительную реформу;
- бороться с влиянием олигархов;
- привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством;
- внести изменения в законодательство о национальных меньшинствах.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук также отметил , что Украина настроена вступить в Евросоюз раньше, чем в НАТО, и переговоры по членству планирует начать до конца текущего года.
19 июня по данным иноСМИ стало известно, что Украина, по оценке Европейской комиссии, выполнила два из семи условий для начала переговоров о членстве в Европейском Союзе, в то же время в Брюсселе отмечают прогресс, достигнутый, несмотря на полномасштабную войну РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в парламенте по случаю Дня Конституции, предложил на обсуждение пять пунктов Украинской доктрины.
4 июля президент Владимир Зеленский и премьер-министр Педро Санчес подписали совместную декларацию, в которой, в частности, отмечается непоколебимая поддержка Испании относительно инициативы Украины на вступление в ЕС и НАТО.
В этот же день президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что Украина и еще ряд стран должны войти в ЕС, чтобы уменьшить влияние РФ и Китая.
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