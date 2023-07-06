Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут завершиться к 2027 году, - Евродепутат

Об этом заявил депутат Европарламента, член парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС Андрюс Кубилюс в среду, 5 июля, пишет DW.

"Необходимо четко сформулировать, как, по нашему мнению, будут проходить эти переговоры. Одно дело – стиль Западных Балкан, другое дело – стиль Центральной Европы и стран Балтии", – сказал он на заседании парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе.

Кубилюс напомнил, что переговоры о вступлении в Евросоюз Литвы, которую он представляет в Европарламенте, длились три года (то же касается Латвии и Эстонии. – Ред.), а Польше – четыре года.

Скорость проведения переговоров будет зависеть "не только от того, насколько Украина продвинется в реформах, но и от ее институтов", подчеркнул евродепутат. "Нам нужно стремиться провести переговоры за три-четыре года. Хорошо бы начать в этом году, а в 2027 году, когда Литва будет председательствовать в Совете ЕС, можно будет закончить. Это наш план, - сказал Кубилюс, признав, что невозможно предсказать будущее. - Но сейчас такие амбиции крайне необходимы, потому что переговоры о вступлении в ЕС будут вестись параллельно с реконструкцией Украины, и те, кто придет туда инвестировать, должны знать, что ЕС и Украина готовы к этому амбициозному плану".

В июне Еврокомиссия объявила устную промежуточную оценку выполнения Украиной рекомендаций ЕС по проведению реформ. Оценка "выполнена" Киев получил в двух категориях из семи – это судебная реформа и закон о СМИ. Оценка "существенного прогресса" получила реформа Конституционного суда Украины. Другие четыре рекомендации: борьба с коррупцией, отмыванием средств, антиолигархическое законодательство и принятие закона о правах нацменьшинств получили оценку "определенный прогресс" и советы по дальнейшей работе.

В октябре Еврокомиссия объявит окончательные результаты выполнения семи условий, и именно эта оценка повлияет на решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС в 2023 году. За это выступает официальный Киев, а лидеры институтов Евросоюза не исключают такой возможности. "Украине не стоит переживать. Ее результаты все равно лучше, чем у Молдовы и Грузии", - сказал ранее DW чиновник ЕС. По его словам, общий настрой в Евросоюзе положительный и все идет к тому, что переговоры начнутся в конце 2023 года.

Что известно о вступлении Украины в ЕС

28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз по немедленному вступлению по специальной процедуре.

23 июня 2022 г. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.

В мае премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров по вступлению уже в этом году.

По данным источников Эспрессо, в Европарламенте предполагается вероятность начала переговоров о вступлении Украины в ЕС осенью этого года.

В настоящее время Украина должна выполнить семь требований Еврокомиссии, поставленных в июне 2022 года, необходимых для сохранения статуса кандидата:

завершить реформу отбора судей Конституционного суда;

продолжить судебную реформу, включая проверку добродетели членов Высшего Совета правосудия (ВРП) и провести отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС);

продолжить борьбу с коррупцией, назначить глав Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ);

продолжить борьбу с отмыванием средств и правоохранительную реформу;

бороться с влиянием олигархов;

привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством;

внести изменения в законодательство о национальных меньшинствах.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук также отметил , что Украина настроена вступить в Евросоюз раньше, чем в НАТО, и переговоры по членству планирует начать до конца текущего года.

19 июня по данным иноСМИ стало известно, что Украина, по оценке Европейской комиссии, выполнила два из семи условий для начала переговоров о членстве в Европейском Союзе, в то же время в Брюсселе отмечают прогресс, достигнутый, несмотря на полномасштабную войну РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в парламенте по случаю Дня Конституции, предложил на обсуждение пять пунктов Украинской доктрины.

4 июля президент Владимир Зеленский и премьер-министр Педро Санчес подписали совместную декларацию, в которой, в частности, отмечается непоколебимая поддержка Испании относительно инициативы Украины на вступление в ЕС и НАТО.

В этот же день президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что Украина и еще ряд стран должны войти в ЕС, чтобы уменьшить влияние РФ и Китая.