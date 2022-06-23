Об этом сообщил парламентский корреспондент из Брюсселя Рикард Йозвяк.

"Переговоры о предоставлении статуса кандидата для Украины и Молдовы оказались несколько сложнее в Европейском Совете, чем предполагалось, поскольку некоторые страны хотят получить статус кандидата для Боснии и Герцеговины", - написал журналист.

11 июня Еврокомиссия приняла решение рекомендовать предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, но отметила, что при этом выдвинет условия, связанные с укреплением судебной реформы и антикоррупционного законодательства. А 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Такие же рекомендации были предоставлены Молдове, а Грузии предоставили только "европейскую перспективу".

20 июня глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что считает кандидатство Украины в ЕС "решенным делом".

22 июня Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, что надеется на положительное решение о кандидатстве Украины в ЕС.

23 июня, прибыв на саммит лидеров ЕС в Брюсселе, глава Евросовета Шарль Мишель назвал ожидаемое решение "геополитическим выбором" и выразил уверенность в том, что Украина получит статус кандидата на вступление в ЕС.

23 июня Европарламент принял резолюцию , в которой призвал глав государств и правительств ЕС, проводящих соответствующие саммиты сегодня и завтра, "немедленно" предоставить Украине и Республике Молдова статус кандидата в ЕС. Решение поддержали 529 участников голосования.

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