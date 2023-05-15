Об этом рассказала посол МИД по особым поручениям Ольга Трофимцева, передает Reuters .

По словам дипломата, "зерновое соглашение" может завершиться 18 мая, и экспорт зерна будет прекращен.

"Такое прекращение, выход (России) из зерновой инициативы возможен, но для всех и в первую очередь для российской стороны это будет означать эскалацию ситуации, и они усложнят себе свою дальнейшую переговорную позицию", - сказала Трофимцева.

Она отметила, что в апреле Украина экспортировала 2,5 млн тонн сельскохозяйственной продукции, несмотря на замедление использования "зернового коридора".