Переговоры о продлении "зернового соглашения" на этой неделе не планируют: экспорт зерна может остановиться
Переговоры о продлении "зернового соглашения" на этой неделе не планируют. Конечный срок действия черноморской инициативы – 18 мая
Об этом рассказала посол МИД по особым поручениям Ольга Трофимцева, передает Reuters .
По словам дипломата, "зерновое соглашение" может завершиться 18 мая, и экспорт зерна будет прекращен.
"Такое прекращение, выход (России) из зерновой инициативы возможен, но для всех и в первую очередь для российской стороны это будет означать эскалацию ситуации, и они усложнят себе свою дальнейшую переговорную позицию", - сказала Трофимцева.
Она отметила, что в апреле Украина экспортировала 2,5 млн тонн сельскохозяйственной продукции, несмотря на замедление использования "зернового коридора".
- На прошлой неделе Россия пригрозила выйти из "зернового соглашения".
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