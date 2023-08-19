Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Переговоры не могут продолжаться до бесконечности: в ECOWAS определили дату интервенции против хунты в Нигере

Переговоры не могут продолжаться до бесконечности: в ECOWAS определили дату интервенции против хунты в Нигере

19 августа, 2023 суббота
02:48
Мир

Страны Западной Африки согласовали день, когда они начнут военную операцию против хунты в Нигере, если дипломатические усилия окажутся напрасными

Об этом пишет Reuters.

В течение двух дней, 17-18 августа, члены Экономического сообщества западноафриканских государств (ECOWAS) обсуждали в Аккре, столице Ганы, логистику и стратегию возможного применения силы в Нигере.

"Мы готовы отправиться в любой момент, когда будет отдан приказ. День D также определен, но мы не собираемся разглашать дату", - заявил комиссар ECOWAS по политическим вопросам, миру и безопасности Абдель-Фату Муссах.

В то же время он подчеркнул, что мирное решение вопроса остается лучшим вариантом для блока.

"Мы все еще готовим посредническую миссию в Нигер, потому что мы не закрыли никаких дверей, но мы не собираемся вести нескончаемый диалог", - пояснил представитель ECOWAS.

Нигерская хунта пока никак не комментировала это заявление. Но ранее мятежники заявляли, что убьют свергнутого президента Мохаммеда Базума, если соседние страны начнут военное вмешательство, пытаясь вернуть его к власти.

Госпереворот в Нигере

26 июля в Нигере произошел военный переворот, в результате которого во дворце заблокировали президента страны Мохаммеда Базума. Военные заявили, что свергли демократически избранного президента Нигера, объявив по государственному телевидению, что они положили конец властям из-за ухудшения ситуации с безопасностью в африканской стране.

Украина осудила государственный переворот в Республике Нигер. В МИДе категорически отвергли любые попытки насильственного, нелегитимного изменения конституционного строя.

Генерал Абдурахман Чиани объявил себя новым лидером Нигера после государственного переворота при поддержке возглавляемого им подразделения президентской гвардии.

Впоследствии Совет Безопасности ООН решительно осудил попытки неконституционного изменения законного правительства Республики Нигер. Ее члены призвали к увольнению президента Мохаммеда Базума: "Члены Совета Безопасности ООН выразили обеспокоенность из-за негативных последствий неконституционной смены власти в регионе, роста террористической активности и тяжелой социально-экономической ситуации".

30 июля в городе Ниамей, столице Нигера, поклонники хунты прошли маршем по улицам - они размахивали российскими флагами, скандировали имя Путина и напали на посольство Франции.

2 августа Италия эвакуировала из Нигера 87 человек. Среди них – 36 итальянцев, 21 гражданин США, четверо болгар, двое австрийцев и по одному гражданину Великобритании, Нигера, Венгрии, Сенегала и Нигерии. На следующий день США заявили , что частично эвакуируют часть сотрудников и их семей из своего посольства в стране. Однако посольство США открыто для предоставления ограниченных экстренных услуг гражданам США. Также 3 августа президент США Джо Байден призвал хунту в Нигере уволить демократически избранного президента страны Мохаммеда Базума и его семью, удерживаемых после государственного переворота.

Впоследствии президент Нигера Мохамед Базум, которого после госпереворота удерживает хунта, призвал международную совместную помощь восстановить конституционный порядок в стране.

5 августа стало известно, что страны Африки и организации Экономического сообщества западных стран Африки (ECOWAS) угрожают осуществить интервенцию в Нигер, если местная хунта не вернет к власти законного президента Мохаммеда Базума. В тот же день сообщили, что правительство Соединенных Штатов приостанавливает некоторые программы иностранной помощи в пользу властей Нигера. Эта временная мера не влияет на все иностранные программы помощи США в Нигере.

Позже, 6 августа, сообщалось , что военная хунта в Нигере обратилась к вагнеровцам за помощью из-за приближения крайнего срока для увольнения свергнутого президента страны.

Также на следующий день хунта частично закрыла воздушное пространство страны, предупредив о нападении "иностранного государства", поскольку в воскресенье истек крайний срок для восстановления в должности свергнутого президента Мохамеда Базума.

Затем мятежники Нигера отказали Виктории Нуланд, исполняющей обязанности заместителя госсекретаря США, во встрече с свергнутым президентом и отвергли призывы восстановить демократию после переворота. Однако государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен предупредил лидеров военного переворота в Нигере об ответственности за безопасность Мохаммеда Базума.

Впоследствии Европейский Союз призвал военную хунту уволить свергнутого президента страны и его семью.

Уже 13 августа глава военного переворота в Нигере Абдурахаман Чиани заявил о готовности к переговорам с Экономическим сообществом западноафриканских государств (ECOWAS).

Уже 16 августа представители хунты подтвердили готовность к переговорам со всеми сторонами. А Соединенные Штаты заявили , что новый посол вскоре отправится в Нигер и возглавит дипломатические усилия, направленные на прекращение государственного переворота.

Африка
военный переворот
Читайте также:
17 августа, 2023 четверг
Прорыв основной линии обороны противника: полковник запаса ВСУ рассказал о подготовительном этапе
18 августа, 2023 пятница
Зеленский об увольнении военкомов: боевые бригады жалуются на проблемы с комплектованием
18 августа, 2023 пятница
Греческие журналисты выступили против героев "Азова" и сорвали пресс-конференцию, посвященную матчу "Динамо" - "Арис"
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.4
    Покупка 37.4
    Продажа 38.21
  • EUR
    Покупка 40.95
    Продажа 41.97
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
19 августа
03:44
Минобороны Дании назвало сроки начало обучения украинцев на F-16
03:16
РФ уже проиграла войну в Украине и это сигнал Китая по Тайваню, - Байден
02:20
В Польше разоблачили группу беженцев из Украины, завербованных РФ для диверсий, - СМИ
01:52
F-16
Вперед – к Победе: Резников поблагодарил США, Данию и Нидерланды за F-16
01:24
Масштабная воздушная тревога в Украине: опасность атаки "шахедов", ракетного и авиаударов
00:56
Путин отказался возглавить делегацию РФ на сессии Генассамблеи ООН
00:52
Эксклюзив
Политолог назвал причины сдерживания Израиля в помощи Украины
00:28
Патрульный корабль ЧР РФ "Василий Быков"
Не исключаем, но нужно предотвратить: Министр обороны Болгарии о возможном столкновении РФ и НАТО в Черном море
00:21
Милли рассказал, какой видит победу в войне с РФ для Украины и Запада
2023, пятница
18 августа
23:42
Эксклюзив
"Даже не ядерное оружие": военный эксперт рассказал, хватит ли у РФ ресурсов на долгую войну
23:41
ВСУ уничтожили 3 российских склада боеприпасов на Таврическом направлении
23:28
Английский футболист Кейн забил дебютный гол за "Баварию"
22:52
Украина проиграла Хорватии и не попала на баскетбольный турнир Олимпиады-2024
22:43
К декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины присоединились уже 25 стран
22:37
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 18 августа
22:24
Обновлено
Украинцы за день раскупили предзаказ марки ко Дню Независимости
22:21
Эксклюзив
"Точка еще не поставлена": дипломат Бессмертный о возможном присутствии Украины на саммите G20
22:16
На Северном Кипре турки-киприоты атаковали бульдозерами миротворцев ООН
21:57
Евро-2024: сборная Италии перед матчем с Украиной назначила нового тренера
21:56
"Мощные вещи для Украины": Зеленский анонсировал новые пакеты помощи от партнеров
21:50
В Литве появились укрепления на закрытом пограничном пункте с Беларусью
21:46
Обновлено
F-16
Салливан подтвердил согласие США на передачу Украине истребителей F-16 по окончании обучения украинских пилотов
21:35
Коалиция союзников передаст Украине системы ПВО на €105 млн
21:27
Армия РФ обстреляла жилой сектор Херсона, погиб 72-летний мужчина
21:22
Маск заявил, что в Twitter уберут функцию блокировки пользователей
21:18
В Крыму оккупанты устроили новую волну репрессий против Свидетелей Иеговы
21:11
Аналитика
Сергей Згурец
ВСУ усиливают направления контрнаступления, новые ЗРК для фронта: военные итоги недели
21:02
Эксклюзив
Послабление экономики РФ вынуждает Лукашенко искать финансовую поддержку в Китае, - Бессмертный
20:56
Россия, Турция и Катар готовят новое зерновое соглашение без Украины, - Bild
20:55
Обновлено
УПЛ: "Заря" сыграла вничью с "Александрией", результаты других матчей 4-го тура
20:44
В Турции заложен второй корабль для ВМС Украины
20:37
Украина проиграла Сербии на старте ЧЕ по волейболу
20:22
В Киеве на стенах Гидрометеорологического центра появился 3D мурал
20:06
Россияне ударили по Пункту несокрушимости в Часовом Яру: ранены четверо гражданских
20:02
OPINION
"Завещание Петра" и англосаксы
20:00
Обзор
Победные новости 541-го дня войны: США согласовали передачу F-16, ВСУ на Бахмутском направлении почти уничтожили подразделение "Шторм-Z"
19:49
Молдова
Санду: Молдова планирует помогать Украине с транзитом зерна
19:45
Тромбоциты способствуют омоложению мозга мышей подобно физическим упражнениям, - исследование
19:32
ВСУ уничтожили 2 российских пункта управления, а террористы пытались вернуть утраченные позиции в районе Урожайного, - Генштаб
19:30
На западе и севере грозовые дожди, температура воздуха до +36 °C: погода на выходные от Натальи Диденко
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV