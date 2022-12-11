Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, пишет Reuters .

По его словам, пока нет никаких признаков того, что Москва вступит в переговоры добросовестно.

"Любые переговоры должны быть реальными, они должны быть содержательными и не могут быть просто фиговым листком для перевооружения России и последующей вербовки ею солдат", - сказал Клеверли.

Он также напомнил, что, несмотря на желание Великобритании начать мирные переговоры как можно скорее, только Украина может установить параметры таких переговоров.

"На самом деле я не вижу никаких сигналов со стороны российской стороны, которые бы убедили меня, что Владимир Путин готов добросовестно вступить в такие переговоры. Его риторика все еще очень конфронтационна", – сказал Клеверли.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил , что для завершения войны, развязанной РФ, Украине не нужен стол переговоров

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