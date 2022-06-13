Переговоры НАТО и России могут способствовать скорейшему прекращению войны в Украине, - министр обороны Китая
США и НАТО должны провести переговоры с Россией, чтобы завершить войну в Украине
Об этом заявил Министр обороны Китая генерал Вэй Фэнхэ, сообщает Укринформ.
Он отметил, что переговоры США и НАТО с Россией могут "создать условия для скорейшего прекращения огня". Кроме того, Фэнхэ заверил, что у Китая нет никаких пактов из РФ.
"Это партнерство, а не союз. Отношения с Россией будут и дальше развиваться, но мы не оказывали им никакой военной или материальной поддержки во время войны против Украины".
По словам министра, Китай уважает суверенитет и территориальную целостность всех стран.
- Напомним, 12 июня Вэй Фэнхэ подтвердил, что Пекин готов начать войну из-за попыток провозгласить независимость Тайваня.
- 7 июня Washington Post сообщил, что Китай тайно строит военно-морскую базу в Камбодже.
- 3 июня американские СМИ писали, что Си Цзиньпин поручил своим советникам найти способы финансовой помощи России, но без нарушения санкций.
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