Переговоры начнутся тогда, когда РФ поймет, что потери превышают выгоды, – генерал Марк Милли
Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что рано или поздно российская сторона поймет, что потери превышают выгоды, и это может стать началом переговоров
Об этом он рассказал в интервью Foreign Affairs .
Он отметил, что рациональные чиновники РФ придут к решению о переговорах, однако это может длиться месяцами или даже годами.
"И я думаю, что рациональные люди, как часть российского процесса принятия решений, придут к выводу – в течение месяцев, года или двух – они придут к выводу, что потери превышают выгоду, и это будет время чтобы что-то сделать, по крайней мере с точки зрения переговоров "Может быть, это время еще не пришло - я не могу читать мнения. Я не знаю, когда Путин будет готов это сделать, но в определенный момент, если он рационален, ему нужно будет это сделать", - объясняет Милли.
Генерал также подчеркнул, что Путин мог бы закончить войну "уже сегодня вечером", если бы захотел.
"Он мог бы сделать это сегодня вечером; он мог закончить войну этой ночью. Конечно, у него есть внутренние и политические ограничения российской политики. Но им придется понять это, потому что они не победят", - сказал Милли.
Он также отметил, что сомневается, что войну удастся закончить в этом году, однако подчеркнул, что РФ уже понесла огромные убытки.
"Я считаю, что вероятность того, что любая сторона достигнет своих политических целей – война связана с политикой исключительно с помощью военных средств – я считаю, что это будет очень тяжело, очень сложно. И, честно говоря, я не думаю , что есть такая вероятность в этом году. Но я считаю, что россияне очень сильно пострадали. Они понесли большие потери. Их экономике нанесен значительный ущерб, их сухопутные войска очень пострадали", - объясняет генерал.
- Ранее Милли заявил , что победа Украины в войне против России в этом году маловероятна, хотя и не сказал, что "этого нельзя сделать".
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