Переговоры начнутся, если Украина будет готова отдать Одесчину, Николаевщину и Харьковщину, - коллаборант из Крыма Цеков
Член комитета по международным делам Совета Федерации РФ, сенатор от "республики Крым" Сергей Цеков заявил, что для начала переговоров Украина должна быть готова передать в состав России три области
Его слова 11 июня 2023 года приводит портал URA.ru.
Цеков объяснил, что речь идет о Николаевской, Одесской и Харьковской областях. Политик выразил уверенность в том, что когда украинские власти будут к этому готовы, они сами, как он считает, якобы предложат этот вариант.
"Если нам и вести переговоры, то по поводу того, чтобы в состав России Украина еще передала Николаевскую и Одесскую области. По большому счету и Харьковскую область", - сказал Сергей Цеков.
Российский сенатор при этом добавил, что вопросы "демилитаризации, денацификации, а также нейтральный статус с повестки дня не снимаются".
Кем является Сергей Цеков
Подсанкционный политик-коллаборант из Крыма. Один из идеологов крымского сепартизма.
Был депутатом Верховной Рады Украины первого демократического созыва. При этом призывал крымчан на референдуме 1 декабря 1991 года голосовать против украинской независимости.
Всегда придерживался пророссийских взглядов. Входил в руководящие органы пророссийских партий и движений.
Начиная с 2003 года возглавляет "Русскую общину Крыма".
В должности заместителя председателя парламента АР Крым поддержал вторжение россиян в Крым в начале 2014 года.
Находился в рядах Партии регионов, где являлся первым заместителем председателя республиканской организации ПР. В настоящее время является членом "Единой России".
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