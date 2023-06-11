Его слова 11 июня 2023 года приводит портал URA.ru.

Цеков объяснил, что речь идет о Николаевской, Одесской и Харьковской областях. Политик выразил уверенность в том, что когда украинские власти будут к этому готовы, они сами, как он считает, якобы предложат этот вариант.

"Если нам и вести переговоры, то по поводу того, чтобы в состав России Украина еще передала Николаевскую и Одесскую области. По большому счету и Харьковскую область", - сказал Сергей Цеков.

Российский сенатор при этом добавил, что вопросы "демилитаризации, денацификации, а также нейтральный статус с повестки дня не снимаются".

Кем является Сергей Цеков

Подсанкционный политик-коллаборант из Крыма. Один из идеологов крымского сепартизма.

Был депутатом Верховной Рады Украины первого демократического созыва. При этом призывал крымчан на референдуме 1 декабря 1991 года голосовать против украинской независимости.

Всегда придерживался пророссийских взглядов. Входил в руководящие органы пророссийских партий и движений.

Начиная с 2003 года возглавляет "Русскую общину Крыма".

В должности заместителя председателя парламента АР Крым поддержал вторжение россиян в Крым в начале 2014 года.

Находился в рядах Партии регионов, где являлся первым заместителем председателя республиканской организации ПР. В настоящее время является членом "Единой России".