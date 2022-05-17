Переговоры между Украиной и Россией приостановлены, - Подоляк
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговорный процесс о достижении мира между Украиной и Россией приостановлен
Об этом Подоляк заявил в эфире национального телемарафона.
По его словам, переговоры были приостановлены, поскольку после стамбульского коммюнике не произошло существенных сдвигов в процессе.
"Однако любая война будет все равно завершаться за столом переговоров и модерировать этот процесс, как мне кажется, будет Зеленский", - сказал Подоляк.
Ранее, 17 мая, замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что переговоры между Москвой и Киевом прекратились, а Украина "фактически вышла из переговорного процесса".
- 29 марта украинская делегация на переговорах с Россией в Стамбуле предложила России договор , предусматривающий переговоры между Киевом и Москвой о статусе аннексированного Крыма в течение следующих 15 лет.
- 20 апреля спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль передал Украине свой проект договора между странами, который был наработан в результате двусторонних переговоров.
- 15 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба скептически высказался по поводу возможной договоренности с РФ о прекращении огня и заявил, что Киев не позволит дипломатии продолжать страдания украинцев.
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