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Переговоры между Россией и КНДР по соглашению на поставку оружия активно продвигаются, - разведка США

31 августа, 2023 четверг
08:31
Мир

Россия и Северная Корея "активно продвигаются" в переговорах о потенциальном соглашении о поставках оружия россиянам для войны в Украине

Об этом сообщает CNN со ссылкой на недавно обнародованные данные американской разведки.

Новости о потенциальном соглашении появились, несмотря на публичные заявления Северной Кореи об обратном. 30 августа администрация Байдена заявила, что обеспокоена тем, что эти страны находятся в разгаре переговоров по оружию, и что после поездки министра обороны РФ Сергея Шойгу в Северную Корею в прошлом месяце уже вторая делегация российских официальных лиц посетила Пхеньян для дальнейших обсуждений потенциального соглашения.

Кроме того, президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обменялись письмами, в которых "пообещали усилить двустороннее сотрудничество", отметил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США.

"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что КНДР продолжает рассматривать возможность оказания военной поддержки российским военным силам в Украине, и у нас есть новая информация, которой мы можем поделиться сегодня, о том, что переговоры по вооружениям между Россией и КНДР активно продвигаются . После этих переговоров в ближайшие месяцы может продолжиться обсуждение на высоком уровне", - подчеркнул он.

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Отмечается, что обнародование новых разведывательных данных является последним примером того, как администрация Байдена планирует продолжать освещать усилия России, направленные на уход от западных санкций и получение оружия для своей войны, а также сообщать Северной Корее, что США внимательно следят за этими усилиями. Это также самое подробное доказательство, предоставленное за последние месяцы, что Россия сотрудничает с Северной Кореей в целях содействия ее вторжению в Украину.

"По этим потенциальным соглашениям Россия получила бы от КНДР значительное количество и разнообразные типы боеприпасов, которые российские военные планируют использовать в Украине. Эти потенциальные соглашения могут также содержать предоставление сырья, которое поможет российской оборонно-промышленной базе", - заметил Кирби, пообещав, что США будут принимать прямые меры по введению санкций против любых субъектов, вовлеченных в потенциальные соглашения, и призвал Пхеньян прекратить переговоры.

Тем временем посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию и Северную Корею в переговорах о поставках оружия. Гринфилд назвала это "позорным" и нарушением резолюций Совета Безопасности, одобренных Россией.

Сотрудничество КНДР с Россией

Еще 13 июля 2022 Северная Корея признала террористические "ДНР" и "ЛНР" и их независимость. Украина осудила такое решение и объявила о разрыве дипломатических отношений со страной.

Впоследствии Владимир Путин заявил лидеру Северной Кореи, что две страны "совместными усилиями будут расширять всесторонние и конструктивные двусторонние отношения".

Позже Госдеп США говорил, что РФ изучает варианты сотрудничества с КНДР по вопросу изготовления ключевых ресурсов для ведения войны.

В январе 2023 года представитель США при Совете Безопасности ООН отметила: Иран и Северная Корея, которые уже передавали России оружие и боеприпасы для ударов по Украине, продолжают рассматривать возможности новых поставок, несмотря на запрет Совбеза.

Впоследствии США все же передали в Комитет Совбеза ООН по санкциям против КНДР доказательства снабжений северокорейским режимом оружия российскому ЧВК Вагнера.

Уже в марте Америка не наблюдала поставок дополнительного вооружения русской армии со стороны Северной Кореи.

Но в апреле Великобритания заявила, что Россия нарушает санкции ООН в отношении вооруженного эмбарго, которые сама согласовывала в Совбезе ООН против Северной Кореи и Ирана.

12 июня лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подчеркнул желание укреплять стратегическое сотрудничество с Россией и стремление "строить могущественную страну и надежную защиту глобального мира и безопасности, крепко держась за руки с российским президентом" Владимиром Путиным.

25 июля сообщалось, что делегация минобороны РФ во главе с его главой Сергеем Шойгу 25-27 июля посетит Северную Корею для "укрепления военных связей Москвы и Пхеньяна".

В среду, 26 июля, министр обороны России Сергей Шойгу встретился в Пхеньяне с главой минобороны Северной Кореи Кан Сун Намом. В ходе встречи они якобы обсудили планы развития военного сотрудничества между РФ и КНДР.

27 июля стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу сопровождал главу Северной Кореи Ким Чен Ина на оборонной выставке, на которой были представлены запрещенные резолюцией Совбеза ООН баллистические ракеты.

6 августа Ким Чен Ын призвал увеличить производство оружия в КНДР. 10 августа он призвал военное руководство страны тренироваться и готовиться к возможной войне. 14 августа – приказал увеличить производство ракет в КНДР перед началом учений США и Южной Кореи.

15 августа госдеп США заявил, что любое военное соглашение между РФ и КНДР станет нарушением резолюций ООН.

Впоследствии министерство финансов США объявило о введении санкций против трех компаний из Казахстана, России и Словении, способствующих торговле оружием между Москвой и Пхеньяном.

Россия
КНДР
оружие
Владимир Путин
російська армія
Ким Чен Ын
Война с Россией
США
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