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Переговоры между РФ и Украиной невозможны, повестки дня расходятся в каждом пункте, - эксперт

2 февраля, 2022 среда
21:13

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев считает, что сейчас прямые переговоры между Россией и Украиной невозможны из-за отсутствия общих вопросов для обсуждений

Об этом он заявил в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV.

"У россияне достаточно четкая традиция, которую мы прослеживаем на уровне их руководства последние два-три года, - это то, что любые переговоры с точки зрения Москвы являются определенной наградой для другой стороны. Путин "снижается" и примерно в таком ключе они работали в течение многих последних встреч. Даже на уровне, как и что говорит Путин, - это действительно показывает такое ментальное восприятие таких переговоров", - сказал Краев.

По его мнению, такая логика не позволяет россиянам сейчас пойти на переговоры.

"Второй аспект - это то, что любые международные переговоры могут начаться, если у сторон есть хотя бы один вопрос по всей повестке дня, в котором они могут сойтись. Последние опубликованные повестки дня Киева и Москвы расходятся абсолютно в каждом пункте. Когда мы хотим проговорить вопросы Крыма, Донбасса, поддержки террористов (со стороны РФ, - ред.) и выполнения Минских соглашений в том виде, в каком мы их можем принять, - сначала безопасность, затем политика, россияне предложили буквально одну тему - возобновление партнерских и добрососедских отношений Украины и России", - добавил эксперт.

По его словам, в такой ситуации переговоры просто невозможны.

"В то же время наши заявления о том, что мы готовы к переговорам в любой момент, - это продолжение нашего нарратива, что Украина основывается на политико-дипломатическом пути разрешения конфликта, поэтому мы продолжим об этом заявлять, но практически эти переговоры не могут на данном этапе наступить", - подытожил Краев.

  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вооруженный конфликт на Востоке Украины, который развязала Российская Федерация, следует разрешить дипломатическим путем, и поэтому украинская сторона готова к переговорам в любом формате. .

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Украина
Россия
эксперт
Большой эфир Василия Зимы
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