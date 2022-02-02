Переговоры между РФ и Украиной невозможны, повестки дня расходятся в каждом пункте, - эксперт

Об этом он заявил в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV.



"У россияне достаточно четкая традиция, которую мы прослеживаем на уровне их руководства последние два-три года, - это то, что любые переговоры с точки зрения Москвы являются определенной наградой для другой стороны. Путин "снижается" и примерно в таком ключе они работали в течение многих последних встреч. Даже на уровне, как и что говорит Путин, - это действительно показывает такое ментальное восприятие таких переговоров", - сказал Краев.



По его мнению, такая логика не позволяет россиянам сейчас пойти на переговоры.



"Второй аспект - это то, что любые международные переговоры могут начаться, если у сторон есть хотя бы один вопрос по всей повестке дня, в котором они могут сойтись. Последние опубликованные повестки дня Киева и Москвы расходятся абсолютно в каждом пункте. Когда мы хотим проговорить вопросы Крыма, Донбасса, поддержки террористов (со стороны РФ, - ред.) и выполнения Минских соглашений в том виде, в каком мы их можем принять, - сначала безопасность, затем политика, россияне предложили буквально одну тему - возобновление партнерских и добрососедских отношений Украины и России", - добавил эксперт.



По его словам, в такой ситуации переговоры просто невозможны.



"В то же время наши заявления о том, что мы готовы к переговорам в любой момент, - это продолжение нашего нарратива, что Украина основывается на политико-дипломатическом пути разрешения конфликта, поэтому мы продолжим об этом заявлять, но практически эти переговоры не могут на данном этапе наступить", - подытожил Краев.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вооруженный конфликт на Востоке Украины, который развязала Российская Федерация, следует разрешить дипломатическим путем, и поэтому украинская сторона готова к переговорам в любом формате. .