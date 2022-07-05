Переговоры Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО завершены
Североатлантический альянс завершил переговоры со Швецией и Финляндией об их вступлении
Об этом сообщили в пресс-службе Альянса 4 июля.
"Финляндия и Швеция завершили переговоры о вступлении в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, как договорились на прошлой неделе лидеры стран на саммите в Мадриде. Обе страны официально подтвердили свое стремление и способность выполнять политические, юридические и военные обязательства как членов НАТО", - говорится в коммюнике.
Делегацию Финляндии возглавляли министр иностранных дел Пекка Хаависто и министр обороны Антти Кайкконен, Швеции – министр иностранных дел Анн Линде.
Как отмечается, во вторник, 5 июля, страны подпишут протоколы о вступлении. После этого они будут переданы всем странам-членам для ратификации в соответствии с их национальным законодательством.
- Напомним, Финляндия и Швеция вместе подали исторические заявки на вступление в НАТО 18 мая. Для Финляндии это завершает многие десятилетия, а для Швеции – около 200 лет нейтралитета.
- Решение о принятии обеих стран уже на июньском саммите в Мадриде до последнего было под вопросом из-за вето Турции. Однако эти преграды были преодолены .
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