Переговоры были сложными, между Россией и НАТО остались серьезные разногласия по Украине, - Столтенберг

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на брифинге по итогам заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе.



По словам генсека НАТО, переговоры с Россией были сложными, но важными.



"Это была непростая дискуссия в ключевой момент для европейской безопасности, но от этого встреча была еще более важной. Состоялся серьезный и прямой обмен мнениями по ситуации в Украине и вопросам европейской безопасности", - заявил Столтенберг.



По результатам переговоров между РФ и НАТО остались серьезные разногласия, которые будет сложно преодолеть. Россия предъявила Альянсу требование отказаться от расширения за счет Украины. В НАТО ответили отказом идти на компромисс по расширению.



Столтенберг подчеркнул, что Россия не имеет права вето относительно политики открытых дверей НАТО и вопроса вступления Украины в союз. Он подчеркнул, что только Украина и 30 стран-союзников могут решать этот вопрос.

Заместитель госсекретаря Венди Шерман заявила, что США не позволят закрыть двери в НАТО для новых стран и не будут обсуждать перспективы вступления Украины в НАТО без участия Киева.