Переговоры были сложными, между Россией и НАТО остались серьезные разногласия по Украине, - Столтенберг
Россия продолжила требовать гарантии отказа НАТО расширяться за счет Украины, однако Альянс отказался идти на компромисс относительно включения новых членов
Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на брифинге по итогам заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе.
По словам генсека НАТО, переговоры с Россией были сложными, но важными.
"Это была непростая дискуссия в ключевой момент для европейской безопасности, но от этого встреча была еще более важной. Состоялся серьезный и прямой обмен мнениями по ситуации в Украине и вопросам европейской безопасности", - заявил Столтенберг.
По результатам переговоров между РФ и НАТО остались серьезные разногласия, которые будет сложно преодолеть. Россия предъявила Альянсу требование отказаться от расширения за счет Украины. В НАТО ответили отказом идти на компромисс по расширению.
Столтенберг подчеркнул, что Россия не имеет права вето относительно политики открытых дверей НАТО и вопроса вступления Украины в союз. Он подчеркнул, что только Украина и 30 стран-союзников могут решать этот вопрос.
- Заместитель госсекретаря Венди Шерман заявила, что США не позволят закрыть двери в НАТО для новых стран и не будут обсуждать перспективы вступления Украины в НАТО без участия Киева.
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