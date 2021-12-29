Переговоры Байдена и Путина: президент США потребует, чтобы от Украины увели более 100 тыс. военных РФ, - Белый дом

Об этом сообщил репортер Пентагона Джек Детч со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.



"Байден скажет Путину, что США усилят страны НАТО войсками, особенно на восточном фланге, если Россия начнет дальнейшее вторжение в Украину. США хотят, чтобы более 100 тыс. российских военных близ Украины вернулись к своим долгосрочным тренировкам", - сказал чиновник.



Также США работают с европейскими партнерами над санкциями против России, которые будут введены в случае, если РФ примет решение о вторжении в Украину.



Высокопоставленное лицо Белого дома отметило, что инициатором разговора президентов 30 декабря стал Путин, однако почему он это сделал, пока не ясно.

Напомним, по требованию РФ Байден проведет разговор с Путиным 30 декабря, чтобы обсудить ряд тем, включая предстоящие дипломатические отношения с Россией.