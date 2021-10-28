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Переговорщик Фирташа, сбежавший из мест лишения свободы, приходил на Банковую, - расследование

28 октября, 2021 четверг
22:50
Общество

Журналисты проекта «Схемы» опубликовали фотоподтверждение того, что соратник олигарха Дмитрия Фирташа, гражданин Молдовы и РФ Дмитрий Торнер посещал Офис президента Украины

Об этом сообщают Схемы .

В распоряжении журналистов оказалось фото посещения Торнером Офиса президента 3 февраля этого года. Схемы верифицировали его, сопоставив с событиями того времени.

Журналисты выяснили, что Торнер входит в близкое окружение олигарха Дмитрия Фирташа. Он не только работал менеджером в одной из крупных газоснабжающих компаний олигарха «Хим-Трейд», но и был рядом с Фирташем на заседании австрийского суда, где слушалось дело о возможной экстрадиции олигарха в США.

Торнера также называли вероятным переговорщиком Фирташа в вопросах помощи со стороны олигарха в поиске компромата на Джозефа Байдена в обмен на усилия тогдашней администрации Дональда Трампа по предотвращению его экстрадиции и устранению его юридических проблем в США.

В частности, в январе 2020-го издание The Washington Post опубликовало фото встречи в Париже Торнера с личным адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани. Они находились в компании еще двух мужчин, которые помогли организовать эту встречу – американских бизнесменов украинского происхождения Льва Парнаса и Игоря Фрумана.

Тогда представители олигарха не захотели комментировать эту встречу. Джулиани заявил, что не имеет заметок по этому событию и не помнит подробностей. Жена Торнера заверила, что все упреки в его адрес «полностью сфабрикованы». Отрицал свою причастность и сам Фирташ.

В расследовании также говорится, что Торнер пытался баллотироваться в Верховную Раду в 2019 году. Тогда Министерство внутренних дел вместе со Службой безопасности Украины заявили, что этот кандидат под номером 44 в списке от ОПЗЖ – на самом деле гражданин Молдовы по имени Дмитрий Некрасов и якобы «скрывается от международного правосудия». Правоохранители открыли уголовное производство и попросили ЦИК снять его с выборов.

По данным украинского следствия, он скрылся из мест лишения свободы в Молдове, приехал в Украину и сделал себе несколько украинских паспортов на разные фамилии. Используя эти паспорта, по данным силовиков, он незаконно пересекал украинскую границу. Проверка Государственной миграционной службы обнаружила, что документы недействительны.

По данным журналистов, в 2003-2004 годах в Молдове Торнера, тогда еще Некрасова, осудили по ряду статей: хищение имущества в особо крупных размерах, мошенничество, деятельность, связанная с наркотиками, а также похищение или повреждение документов. Торнер почти сразу скрылся из места ограничения свободы и был объявлен Молдовой в розыск.

В 2018 году дело в Молдавии было закрыто. Адвокат Торнера убедил молдавских правоохранителей в том, что он не «убежал с места отбывания наказания, а просто туда не вернулся» после того, как ему разрешили на пять дней покинуть заведение – и его сняли с розыска.

Торнер в январе 2021 года возглавил Федерацию биатлона Молдовы. Согласно данным источников журналистов в правоохранительных структурах Молдовы и Украины, осенью 2020 года он встречался с тогдашним пророссийским президентом Молдовы Игорем Додоном и его соратниками.

В Украине по Торнеру в 2019-м году были открыты производства по двум статьям – относительно вероятного использования поддельных документов и незаконного пересечения границы. Позже добавилась еще одна статья – о возможном мошенничестве.

Спустя почти год, в августе 2020 года, Генпрокуратура закрыла производство в отношении соратника Фирташа.

Журналистам удалось ознакомиться с фрагментом копии постановления о закрытии дела и выяснить, что следствие не доказало мошенничества и не увидело состава преступления в действиях Торнера по статье по использованию поддельных паспортов. Причина, в частности, в том, что следствию не удалось установить личность получателя паспортов на другие фамилии, которые также, вероятно, имел Торнер.

Согласно данным журналистов, у соратника Фирташа также, вероятно, есть российское гражданство. А его основное место жительства – Австрия. По информации источников журналистов, имеющих доступ к базе пересечения границы, именно из Вены Торнер в последние годы прилетает в Украину. В частности, в феврале 2021-го, чтобы попасть на эту встречу в Офис президента Зеленского.

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розыск
расследование
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