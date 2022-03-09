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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Переговорная группа договорилась о продолжении эвакуации населения из Сум сегодня

Переговорная группа договорилась о продолжении эвакуации населения из Сум сегодня

9 мартa, 2022 среда
09:20
война с Россией

Жители Сум сегодня, 9 марта, тоже смогут уехать в Полтаву. Переговорные группы согласовали продолжение действия "зеленого" гуманитарного коридора

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Друзья! Всю ночь работала переговорная группа и было продолжено действие гумкоридора из Сум в Полтаву сегодня, 09.03.2022 с 9.00 до 21.00", – говорится в сообщении.

Он добавил, что жители могут уезжать на собственном транспорте. Дополнительно примерно в 14:00 вернутся 22 автобуса из Полтавы обратно в Сумы, которые вчера поехали в первой колонне. Их подадут для беременных, женщин с детьми, людей постарше и с инвалидностью.

"Городские власти Сум совместно с народными депутатами всю ночь занимались поиском транспорта и дополнительно уведомим место выезда организованной первой колонны в сопровождении Красного креста!" – добавляет Живицкий.

  • Напомним, 8 марта из Сум выехал 61 эвакуационный автобус.

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