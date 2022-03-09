Переговорная группа договорилась о продолжении эвакуации населения из Сум сегодня

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.



"Друзья! Всю ночь работала переговорная группа и было продолжено действие гумкоридора из Сум в Полтаву сегодня, 09.03.2022 с 9.00 до 21.00", – говорится в сообщении.



Он добавил, что жители могут уезжать на собственном транспорте. Дополнительно примерно в 14:00 вернутся 22 автобуса из Полтавы обратно в Сумы, которые вчера поехали в первой колонне. Их подадут для беременных, женщин с детьми, людей постарше и с инвалидностью.



"Городские власти Сум совместно с народными депутатами всю ночь занимались поиском транспорта и дополнительно уведомим место выезда организованной первой колонны в сопровождении Красного креста!" – добавляет Живицкий.

Напомним, 8 марта из Сум выехал 61 эвакуационный автобус.