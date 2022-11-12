Переформировал медицинскую систему под военные нужды РФ: СБУ объявила подозрение главе Минздрава Крыма
СБУ установила личность так называемого министра здравоохранения на территории временно оккупированного Крыма, изменившего медицинскую систему на полуострове под нужды оккупантов
Об этом сообщает СБУ .
По данным следствия, коллаборантом оказался бывший главный санитарный врач городов Феодосия и Судак. После захвата региона в 2014 году он добровольно перешел на сторону захватчиков и вступил в ряды оккупационной администрации. Там он получил паспорт гражданина РФ и вступил в партию "Единая Россия" и стал "депутатом Судакского горсовета".
В октябре 2021 года представители Кремля назначили мужчину "первым заместителем министра здравоохранения Крыма", а уже 22 июля 2022 года он возглавил это псевдоминистерство.
В задачи коллаборанта в новой должности входило "переформатирование" системы здравоохранения полуострова для нужд полномасштабной агрессии России против Украины. Он организовывал поставки лекарственных средств, оборудования и автомобилей из медучреждений временно оккупированного Крыма в подразделения российской армии, атаковавшие юг Украины. Также по его указанию местные больницы переоборудовали под военные госпитали для приема раненых захватчиков.
В настоящее время коллаборанту объявили подозрение по ч. 5 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность).
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