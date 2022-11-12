Об этом сообщает СБУ .

По данным следствия, коллаборантом оказался бывший главный санитарный врач городов Феодосия и Судак. После захвата региона в 2014 году он добровольно перешел на сторону захватчиков и вступил в ряды оккупационной администрации. Там он получил паспорт гражданина РФ и вступил в партию "Единая Россия" и стал "депутатом Судакского горсовета".

В октябре 2021 года представители Кремля назначили мужчину "первым заместителем министра здравоохранения Крыма", а уже 22 июля 2022 года он возглавил это псевдоминистерство.

В задачи коллаборанта в новой должности входило "переформатирование" системы здравоохранения полуострова для нужд полномасштабной агрессии России против Украины. Он организовывал поставки лекарственных средств, оборудования и автомобилей из медучреждений временно оккупированного Крыма в подразделения российской армии, атаковавшие юг Украины. Также по его указанию местные больницы переоборудовали под военные госпитали для приема раненых захватчиков.

В настоящее время коллаборанту объявили подозрение по ч. 5 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность).

11 ноября СБУ разоблачила российского генерал-майора, под чьим руководством на территории Донбасса действовали вражеские ДРГ.