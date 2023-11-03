Переформатирование России – предпосылка, а не следствие нашей победы
Целью нашей политики должно быть переформатирование России в совокупность национальных демократических государств
Нам нужна политика по отношению к России.
Ее у нас не было где-то со времен Мазепы. Но сейчас мы таки наверстываем не менее запущенные вопросы церковной независимости.
Целью этой политики должно быть переформатирование России в совокупность национальных демократических государств.
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Кто-то говорит, что это не реально, это мечта. Но стратегия – это тоже мечта, просто возложенная на конкретный план. И независимо от того, о каком году будут рассказывать его последние пункты, первые должны начинаться с 2023 года.
Переформатирование России — не следствие нашей победы над ней, а предпосылка.
Об авторе. Владимир Вятрович, историк, народный депутат.
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