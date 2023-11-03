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OPINION

Переформатирование России – предпосылка, а не следствие нашей победы

Владимир Вятрович
3 ноября, 2023 пятница
12:01
Мнение

Целью нашей политики должно быть переформатирование России в совокупность национальных демократических государств

Нам нужна политика по отношению к России.

Ее у нас не было где-то со времен Мазепы. Но сейчас мы таки наверстываем не менее запущенные вопросы церковной независимости.

Целью этой политики должно быть переформатирование России в совокупность национальных демократических государств.

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Кто-то говорит, что это не реально, это мечта. Но стратегия – это тоже мечта, просто возложенная на конкретный план. И независимо от того, о каком году будут рассказывать его последние пункты, первые должны начинаться с 2023 года.

Переформатирование России — не следствие нашей победы над ней, а предпосылка.

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Об авторе. Владимир Вятрович, историк, народный депутат.

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