Нам нужна политика по отношению к России.

Ее у нас не было где-то со времен Мазепы. Но сейчас мы таки наверстываем не менее запущенные вопросы церковной независимости.

Целью этой политики должно быть переформатирование России в совокупность национальных демократических государств.

Читайте также: Процесс пошел: роспропагандисты соскакивают у путинского поезда

Кто-то говорит, что это не реально, это мечта. Но стратегия – это тоже мечта, просто возложенная на конкретный план. И независимо от того, о каком году будут рассказывать его последние пункты, первые должны начинаться с 2023 года.

Переформатирование России — не следствие нашей победы над ней, а предпосылка.

Источник

Об авторе. Владимир Вятрович, историк, народный депутат.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.