Переезжавшее в Черновцы посольство Турции вернулось в Киев
Посольство Турции, которое из-за войны перенесли в Черновцы, вернулось в Киев
Об этом сообщает Facebook посольство Республики Турция в Украине.
"Временно мы перенесли свою деятельность в Черновцы, которые стали нашим логистическим рабочим центром. А сегодня мы вернулись в свой дом, в Киев. С завтрашнего дня мы продолжим работу, включая предоставление консульских услуг, в своем здании по адресу ул. Панаса Мирного, 22 ", – говорится в сообщении посольства Турции.
- Напомним, вечером 1 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к турецкой стороне с просьбой о содействии проведению морской эвакуации из Мариуполя.
- 2 апреля стало известно, что власти Турции готовы выделить суда для организации эвакуации морем гражданских лиц и раненых из окруженного россиянами украинского города Мариуполя.
- 3 апреля стало известно, что после разговора президента Турции Реджепа Эрдогана с Владимиром Путиным в Минобороны РФ заявили о согласии открыть гуманитарный коридор из Мариуполя для иностранцев.
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