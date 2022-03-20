Переехавшие из-за боевых действий беременные могут получать медицинскую помощь бесплатно, - НСЗУ

Об этом заявили в НСЗУ .



"Женщины, переехавшие в другие регионы страны из-за боевых действий, могут получить необходимую им медицинскую помощь безвозмездно", - говорится в сообщении.



Это касается и тех беременных, кто остался в регионах, где доступ к медицинской помощи усложняют боевые действия, и есть необходимость сменить больницу.



"Независимо от срока беременности, а также того, становилась ли беременная раньше на учет - она может выбрать любую ближайшую больницу, которая оказывает медицинскую помощь по пакету "Ведение беременности в амбулаторных условиях" и рассчитывать на медицинское сопровождение бесплатно", - отметили в НСЗУ.



Для поиска этих заведений необходимо позвонить в контакт-центр НСЗУ 16-77. Операторы помогут обнаружить ближайшую больницу. Обратиться можно без направления, если есть декларация с врачом первички. Направление может быть электронным и бумажным. Во время войны врачи готовы принимать без него пациентов.

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