Переехавшие из-за боевых действий беременные могут получать медицинскую помощь бесплатно, - НСЗУ
Беременные, которые из-за боевых действий переехали в другие регионы Украины, могут бесплатно получать помощь в любой больнице
Об этом заявили в НСЗУ .
"Женщины, переехавшие в другие регионы страны из-за боевых действий, могут получить необходимую им медицинскую помощь безвозмездно", - говорится в сообщении.
Это касается и тех беременных, кто остался в регионах, где доступ к медицинской помощи усложняют боевые действия, и есть необходимость сменить больницу.
"Независимо от срока беременности, а также того, становилась ли беременная раньше на учет - она может выбрать любую ближайшую больницу, которая оказывает медицинскую помощь по пакету "Ведение беременности в амбулаторных условиях" и рассчитывать на медицинское сопровождение бесплатно", - отметили в НСЗУ.
Для поиска этих заведений необходимо позвонить в контакт-центр НСЗУ 16-77. Операторы помогут обнаружить ближайшую больницу. Обратиться можно без направления, если есть декларация с врачом первички. Направление может быть электронным и бумажным. Во время войны врачи готовы принимать без него пациентов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.51Продажа 33.39
- Актуальное
- Важное