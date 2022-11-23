Об этом сообщает в телеграме Служба безопасности Украины.

Правоохранители в ходе контрдиверсионных мероприятий обнаружили корректировщика огня российских захватчиков в Харькове.

"Злоумышленник приводил российские ракеты на военные и стратегически важные объекты в Харьковской области", - пишет прессслужба.

Следствие установило, что местный житель Донбасса был завербован российскими спецслужбами "МГБ ДНР" еще в начале полномасштабного вторжения РФ. Россияне приказали злоумышленнику переехать в Харьков для выслеживания и последующей передачи информации о дислокации Вооруженных Сил Украины, военных и других важных объектов .Корректирующий фиксировал все на камеру и обозначал геолокации на картах.

"Полученные сведения передавал через "связного". Им оказался боевик террористической организации "ДНР", входивший в состав оккупационной группировки на восточном направлении. Для коммуникации использовали заранее отработанный телеграм-канал, а передачу разведданных осуществляли в виде медиафайлов с текстовым описанием прилегающей территории объекта", – добавляют в СБУ.

Дома у мужчины во время обыска нашли телефон с доказательствами переписки.

Корректировщику сообщили о подозрении за коллаборационную деятельность. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

22 ноября СБУ сообщила о задержании коллаборанта, который "выбивал голоса" у местных с оккупантами за присоединение Херсона к РФ

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