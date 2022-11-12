Передовые подразделения ВСУ добрались до правого берега реки Днепр, - ОК "Юг"

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Ситуация в Таврическом операционном районе напряженная, но контролируемая. Противник занимает оборону вдоль левого берега реки Днепра. Но и на правом продолжаются меры противодействия. Враг после ухода с правого берега основных подразделений совершил подрыв Антоновских мостов с целью усложнения дальнейшего передвижения наших войск. ВСУ продолжают мероприятия по деоккупации населенных пунктов на Херсонском направлении. В ходе успешных наступательных действий передовые подразделения наших войск добрались до правого берега Днепра. Продолжаются мероприятия по обнаружению и уничтожению противника в ряде населенных пунктов. Начата работа и по областному центру", - пишет ОК.

11 ноября в сети появились видео украинских военных, которые вывешивали желто-голубые флаги в Херсоне. Это подтверждает ГУР Министерства обороны.

Также 11 ноября в поселке на деоккупированной Херсонской области обнаружили остатки тел мирных жителей.

Российские террористы были вынуждены сменить "административную столицу" оккупированной части Херсонской области - на Геническ.

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