Передовые подразделения ВСУ добрались до правого берега реки Днепр, - ОК "Юг"
В ночном отчете оперативного командования "Юг" подтвердилась информация, что передовые подразделения ВСУ добрались до правого берега реки Днепр
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Ситуация в Таврическом операционном районе напряженная, но контролируемая. Противник занимает оборону вдоль левого берега реки Днепра. Но и на правом продолжаются меры противодействия. Враг после ухода с правого берега основных подразделений совершил подрыв Антоновских мостов с целью усложнения дальнейшего передвижения наших войск. ВСУ продолжают мероприятия по деоккупации населенных пунктов на Херсонском направлении. В ходе успешных наступательных действий передовые подразделения наших войск добрались до правого берега Днепра. Продолжаются мероприятия по обнаружению и уничтожению противника в ряде населенных пунктов. Начата работа и по областному центру", - пишет ОК.
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