Передовые части россиян в Белгородской и Курской областях России рисуют на бронетехнике особую отметку

Соответствующие фото- и видеоматериалы распространяются путешественниками и местными жителями в соцсетях. На это обратили внимание специалисты по OSINT-разведке из разных стран мира, а также блоги, отслеживающие перемещение военных, передает Еспресо.TV.



Символ наносится белой краской.



Что означает символ Z в квадрате пока неизвестно, но, как отмечают наблюдатели, наносили его именно 19 февраля. Раньше ничего подобного в указанных районах не наблюдалось.

Колонна с гаубицами и другим со знаком Z. Белгородская область России

Село Белянка. Белгородская область России









Город Шибекино. Белгородская область России

5 км до границы с Украиной, 10 км до украинского города Волчанск







Поздно вечером Шебекино

Вместе с тем 17 февраля проукраинский телеграм-канал "Пиковый туз", отслеживающий активность россиян и наемников в ОРДЛО, сообщил о получении оккупантами из 1-го и 2-го так называемых армейских корпусов "Л/ДНР" приказа следующего содержания:



"Носить на левой руке красные повязки или скотч. На технику нужно нанести красную полосу по левому борту, шириной 20 см".



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