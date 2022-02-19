Передовые части россиян в Белгородской и Курской областях России рисуют на бронетехнике особую отметку
В субботу, 19 февраля 2022 года, размещенные в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей РФ военные соединения стали наносить на бронетехнику, грузовики и другие транспортные средства заглавную букву Z в квадрате
Соответствующие фото- и видеоматериалы распространяются путешественниками и местными жителями в соцсетях. На это обратили внимание специалисты по OSINT-разведке из разных стран мира, а также блоги, отслеживающие перемещение военных, передает Еспресо.TV.
Символ наносится белой краской.
Что означает символ Z в квадрате пока неизвестно, но, как отмечают наблюдатели, наносили его именно 19 февраля. Раньше ничего подобного в указанных районах не наблюдалось.
Колонна с гаубицами и другим со знаком Z. Белгородская область России
Село Белянка. Белгородская область России
Город Шибекино. Белгородская область России
5 км до границы с Украиной, 10 км до украинского города Волчанск
Поздно вечером Шебекино
Вместе с тем 17 февраля проукраинский телеграм-канал "Пиковый туз", отслеживающий активность россиян и наемников в ОРДЛО, сообщил о получении оккупантами из 1-го и 2-го так называемых армейских корпусов "Л/ДНР" приказа следующего содержания:
"Носить на левой руке красные повязки или скотч. На технику нужно нанести красную полосу по левому борту, шириной 20 см".
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