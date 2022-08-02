Об этом идет речь на сайте центра.

Согласно результатам соцопроса, каждый третий россиянин – более 35% – верит, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот.

Социологи утверждают, что этот показатель вырос на 7 процентных пунктов, в то же время только 12% согласились с тем, что оборот вокруг Солнца Земля совершает за один месяц (2007 г. – 14%; 2011 г. – 20%).

Также интересны другие результаты опроса:

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