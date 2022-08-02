"Передовая нация". Треть россиян верят, что Солнце вращается вокруг Земли, - исследование социологов
Согласно результатам всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), возросло количество граждан России, верящих в то, что Солнце вращается вокруг Земли
Об этом идет речь на сайте центра.
Согласно результатам соцопроса, каждый третий россиянин – более 35% – верит, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот.
Социологи утверждают, что этот показатель вырос на 7 процентных пунктов, в то же время только 12% согласились с тем, что оборот вокруг Солнца Земля совершает за один месяц (2007 г. – 14%; 2011 г. – 20%).
Также интересны другие результаты опроса:
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Русские с низким уровнем научной грамотности в большей степени старшего возраста. Процент россиян со средним уровнем научной грамотности выше среди имеющих среднее специальное образование и старше 45 лет.
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