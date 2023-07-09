Об этом он сообщил в своем обращении 9 июля.

Президент отметил, что утром встретился с Дудой, вместе они посетили молебен в луцком костеле при участии представителей всех конфессий и религиозных общин и почтили память всех жертв на Волыни.

Также Зеленский напомнил, что в Луцке, в замке Любарта, прошло продолжительное совещание по ситуации в регионе, где обсуждались безопасность, ситуация на границе и в приграничье Беларуси.

"Приоритет - укрепление каждой области, всей нашей северной границы. Проанализировали подготовку и обеспечение наших Сил обороны и безопасности, соответствующих подразделений на Волыни. Был доклад по социальной ситуации в области, потребностям людей. Энергетика, обеспечение водой, бюджетное обеспечение - и для людей, и для социальной сферы. Состояние укрытий, рабочие места в области", - сказал Зеленский.



Кроме того, он отметил, что на этой неделе есть за что быть благодарными воинам 3-й отдельной штурмовой бригады, 24-й отдельной механизированной бригады, десантникам "восьмидесятки".



Лидер страны добавил, что на таврическом направлении, как всегда, мощно, храбро, метко отличились десантники "семьдесятдевятки", артиллеристы 55-й отдельной бригады "Запорожская Сечь", 74-й отдельный разведбат и 59-я отдельная мотопехотная бригада. Но особо президент отметил воина бригады "Запорожская Сечь" майора Владимира Гончарова.



"Спасибо, Владимир! Матрос Сергей Комар, 35-я отдельная бригада морской пехоты, - спасибо, Сергей! Солдат Алексей Лабенец, стрелок батальона охраны 15-й бригады транспортной авиации. Спасибо, Алексей! Артиллеристы "Магуры", 47-й отдельно бригады, - майор Антон Черевко и старший лейтенант Василий Абрамов. Спасибо, ребята!", - отметил Зеленский.



Он также поблагодарил всех, кто воюет и работает ради Украины.