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Передислокация вагнеровцев в Беларусь не способствует стабильности страны, - Госдеп США

30 июня, 2023 пятница
05:36
Мир ЧВК Вагнер

Идея самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко пригласить ЧВК Вагнера на территорию своей страны еще раз показала, что он отдает приоритет интересам диктатора РФ Владимира Путина. Присутствие боевиков в Беларуси не будет способствовать стабильности в стране

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер во время брифинга.

"Как я говорил ранее, решение пригласить ЧВК Вагнера в Беларусь стало еще одним знаком, что режим Лукашенко отдает приоритет интересам Владимира Путина перед интересами своего народа. Присутствие Вагнера никогда не способствовало стабильности, где бы они ни были", - подчеркнул он.

Однако у Миллера нет никакой оценки о местонахождении Евгения Пригожина или других должностных лиц Вагнера в Беларуси.

Соединенные Штаты и дальше призывают страны не приглашать к себе боевиков Вагнера.

Не будут ли наемники ЧВК Вагнера больше воевать в Украине

У представителя американского госдепа нет комментариев по поводу правдивости отчетов, что вагнеровцы больше не будут воевать в Украине после мятежа Пригожина в РФ. Ранее об этом утверждала украинская разведка.

"Я бы сказал, что мы видели, как войска Вагнера совершали зверства в Украине. Мы видели, как они атаковали гражданские лица и гражданскую инфраструктуру. Так что если бы это было правдой, мы, очевидно, приветствовали бы это. Но я считаю, что, как и всегда, с заявлениями, исходящими из России, исходящими от Вагнера, вы должны воспринимать их с большей долей соли. Мы неоднократно видели случаи, когда они говорили одно, а делали другое, поэтому я думаю, что подожду, чтобы увидеть – прежде чем делать любую оценку того, правда ли это или нет, я подожду, чтобы увидеть факты и как они развиваются", - добавил он.

Мятеж Пригожина, договоренности с Лукашенко и отъезд в Беларусь

23 июня стало известно, что российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников уходят на Москву. Боевики зашли в несколько областей и двигались в столицу РФ, а в Москве на въезде сооружали огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности главы ПИК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Вместо этого финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевых лагерей. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

26 июня Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ дал бойцам ЧВК Вагнера три варианта будущих действий.

27 июня Федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ЧВК Евгений Пригожин.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.

29 июня в сети появились спутниковые снимки, на которых видно, что недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси строят палаточный лагерь. Радио Свобода предполагала, что это для вагнеровцев.

Подробнее о ходе событий во время мятежа вагнеровцев читайте по ссылке.

Россия
Белорусь
Владимир Путин
Александр Лукашенко
Война с Россией
США
Вагнергейт
Мятеж Вагнера
Евгений Пригожин
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