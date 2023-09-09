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Передислокация РФ: британская разведка оценила ситуацию у Роботиного

9 сентября, 2023 суббота
09:11
Война с Россией

Россия передислоцировала силы по другим направлениям фронта, чтобы заменить подразделения вокруг Роботиного. Это может ограничить способность РФ наступать на других участках

Об этом пишет министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что украинские защитники продвинулись к главной линии обороны россиян к востоку от поселка Роботино Запорожской области. Украинские десантированные пехотные силы продолжают постепенное тактическое продвижение к российским позициям.

Кроме этого, по словам разведки, ВСУ продолжают успешно наступать к югу от Бахмута, постепенно продвигаясь у Клещиевки и Авдеевки.

"Очень возможно, что Россия передислоцировала силы из других районов линии фронта, чтобы заменить разбитые подразделения вокруг Роботиного", - считают в разведке.

По их мнению, передислокации РФ, по всей вероятности, ограничивают способность России проводить наступательные операции на других участках линии фронта. Передислокация также скорее всего свидетельствует о давлении на российские оборонительные линии, особенно вокруг Роботиного.

  • В пятницу, 8 сентября, стало известно, что украинские защитники имеют успех в районе южнее Роботиного.
Украина
Россия
російська армія
военные силы Украины
Донетчина
Авдеевка
Запорожская область
Бахмут
Контрнаступление ЗСУ
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