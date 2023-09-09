Передислокация РФ: британская разведка оценила ситуацию у Роботиного

Об этом пишет министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что украинские защитники продвинулись к главной линии обороны россиян к востоку от поселка Роботино Запорожской области. Украинские десантированные пехотные силы продолжают постепенное тактическое продвижение к российским позициям.

Кроме этого, по словам разведки, ВСУ продолжают успешно наступать к югу от Бахмута, постепенно продвигаясь у Клещиевки и Авдеевки.

"Очень возможно, что Россия передислоцировала силы из других районов линии фронта, чтобы заменить разбитые подразделения вокруг Роботиного", - считают в разведке.

По их мнению, передислокации РФ, по всей вероятности, ограничивают способность России проводить наступательные операции на других участках линии фронта. Передислокация также скорее всего свидетельствует о давлении на российские оборонительные линии, особенно вокруг Роботиного.