Передислокации россиян с нашего направления на Юг Украины не ощущается, - представитель Восточной группировки войск Череватый

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".



"Американский Институт изучения войны и министерство обороны Великобритании сообщают, что с Востока Украины россияне перебрасывают подразделения на временно оккупированные территории Херсонщины и Запорожья. Однако по интенсивности боевых действий мы этого не ощущаем. Оккупанты постоянно пытаются вести штурмовые действия", - рассказал Череватый.



Представитель Восточной группировки войск убежден, что успехи Вооруженных сил Украины являются результатом героизма наших военных.



"Ближайшая перспектива покажет, насколько враг серьезно перебрасывает силы с нашего направления на Юг Украины. Пока все наши достижения на фронтах являются результатом героизма украинских военных", - добавил он.

1 августа Генштаб ВСУ сообщил, что россияне осуществляют перегруппировку войск на Запорожском направлении.

1 августа в минобороны Британии сообщили, что Россия вынуждена перебрасывать войска с Донбасса, чтобы удержать оккупированные территории на Юге Украины .