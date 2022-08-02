Передислокации россиян с нашего направления на Юг Украины не ощущается, - представитель Восточной группировки войск Череватый
Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что на Востоке Украины враг пытается продолжать вести штурмовые действия
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Американский Институт изучения войны и министерство обороны Великобритании сообщают, что с Востока Украины россияне перебрасывают подразделения на временно оккупированные территории Херсонщины и Запорожья. Однако по интенсивности боевых действий мы этого не ощущаем. Оккупанты постоянно пытаются вести штурмовые действия", - рассказал Череватый.
Представитель Восточной группировки войск убежден, что успехи Вооруженных сил Украины являются результатом героизма наших военных.
"Ближайшая перспектива покажет, насколько враг серьезно перебрасывает силы с нашего направления на Юг Украины. Пока все наши достижения на фронтах являются результатом героизма украинских военных", - добавил он.
- 1 августа Генштаб ВСУ сообщил, что россияне осуществляют перегруппировку войск на Запорожском направлении.
- 1 августа в минобороны Британии сообщили, что Россия вынуждена перебрасывать войска с Донбасса, чтобы удержать оккупированные территории на Юге Украины .
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