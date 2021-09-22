Передавать мне "привет" выстрелами - это слабость, а ответ будет сильным, - Зеленский о покушении на Шефира
Президент Владимир Зеленский отреагировал на покушение на своего первого помощника Сергея Шефира
Видео он выложил у себя в Telegram.
Зеленский отметил, что расстреляли не только авто его помощника, но и близкого друга и товарища.
Он принял решение вернуться в Киев сразу после выступления на Генассамблее ООН.
"Кто за этим стоит? Скажу откровенно - не знаю. Пока. Какие это силы? Могут быть внутренние или внешние. Но себе не считаю их, потому что передавать мне привет выстрелами из леса в авто моего друга - это слабость. А вот ответ будет сильным ", - сказал президент.
Он заявил, что покушение не изменит курс политики команды и президента.
"Курс к изменениям, к детенизации нашей экономики, к борьбе с криминалитетом, большими, влиятельными финансовыми группами. Это никак не влияет, а даже наоборот", - подытожил Зеленский.
- 22 сентября у села Лесники в Киевской области стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.
- Президенту доложили о покушении .
- На месте покушения работают Служба безопасности Украины и Управления государственной охраны
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