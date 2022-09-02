Передавали врагу пароли блокпостов и данные о дислокации украинских войск: СБУ задержала двух жителей Харьковщины
СБУ задержала в Харьковской области мужчину и женщину, которые передавали оккупантам информацию о ВСУ и паролях на блокпостах, а также о патриотически настроенных харьковчанах
Об этом информирует СБУ.
Местных жителей разоблачила контрразведка Службы безопасности Украины. Они "из идеологических соображений" передавали оккупантам пароли от блокпостов и данные о перемещении ВСУ.
Женщина делала это, используя связи среди харьковчан. Таким образом, она выясняла место дислокации ВСУ и передавала информацию своему бывшему мужу из "ЛНР", с которым она возобновила общение в конце февраля. По информации Офиса генпрокурора, именно он попросил ее собирать данные о патриотически настроенных харьковчанах.
Второй задержанный – мужчина, работающий в одной из компаний, предоставляющих услуги по электроснабжению. Благодаря своей работе имел беспрепятственный доступ к разным зданиям и сооружениям, поэтому с легкостью обнаруживал размещение позиций ВСУ.
Одной из основных задач завербованных жителей Харьковщины было получение актуальных паролей, используемых на украинских блокпостах.
В ходе обыска по месту жительства у злоумышленников изъяли средства связи с доказательствами противоправной деятельности.
Обоим сообщили о подозрении в госизмене. В настоящее время они содержатся под стражей без права внесения залога.
- 1 сентября СБУ сообщила, что разоблачила в Сумской области агента РФ, который сообщал врагу перемещения ВСУ.
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