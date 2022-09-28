Передавали врагу информацию о ВСУ: двум жителям Донетчины объявили подозрение
Двух жителей Донецкой области подозревают в сотрудничестве с врагом и передаче ему информации о дислокации ВСУ, техники и фортификационных сооружений
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
По данным следствия, мужчина и женщина из Донецкой области с февраля по март 2022 года передавали врагу информацию о местонахождении войск ВСУ, техники и фортификационных сооружений в районах Краматорска и Запорожья.
Они работали на представителей главного управления генерального штаба вооруженных сил и первой службы контрразведывательных операций федеральной службы безопасности РФ. Через мессенджеры коллаборанты присылали российским захватчикам скриншоты с гугл-карт с отмеченными локациями и схематическими изображениями. Все слитые данные касались способов блокирования и препятствования сопротивлению украинских защитников на острове Хортица в Запорожье.
Оба злоумышленника обвиняются по ч. 1 ст. 111 УКУ (госизмена). Женщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы, а мужчине - с альтернативой внесения залога.
- Ранее подозрения объявили 16 организаторам псевдореферендумов в Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.
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