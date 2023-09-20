Передавали врагу данные о военных объектах и расположении ВСУ: четырем жителям Николаевской области объявлено подозрение

Об этом сообщает пресс-центр Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что пророссийски настроенный житель Николаева - бывший военный пилот, который сейчас работает в одном из оборонных предприятий, добровольно вступил в преступный сговор с представителем государства-агрессора. Он оказывал помощь в проведении взрывной деятельности против Украины.

По данным следствия, по заданию куратора он собирал, анализировал и передавал сведения о военных объектах, вооружениях и военной технике, расположении личного состава ВСУ и другой информации с указанием географических координат с возможностью идентификации на местности.

Фото: Офис генпрокурора

Так, для реализации своих "задач" он создал агентурную сеть из единомышленников, в которую привлек работника одного из департаментов Николаевского горсовета, заместитель руководителя немецко-украинского благотворительного фонда и своего сослуживца - военного пенсионера. Получившуюся от сообщников информацию он передавал куратору.

Организатор агентурной сети, имея доступ к информации с грифом "Тайно", передал представителю РФ данные о ремонтируемой технике на предприятии, какие запчасти используются и откуда поступают, месторасположение ремонтных мощностей, копии контрактов на закупку услуг ремонта и обслуживания, техническую документацию на запчасти .

Фото: Офис генпрокурора

Отмечается, что подозреваемые тщательно конспирировали свою противоправную деятельность, используя оперативные псевдонимы, информацией обменивались на открытой местности только при личных встречах.

Фигуранты уведомлены о подозрении в государственной измене и несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ. Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: Офис генпрокурора

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.