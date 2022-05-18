Передавали оружие оккупантам: сообщено о подозрении полицейским из Купянска

Об этом сообщило Государственное бюро расследований в телеграм.

Как указано в сообщении, ДБР разоблачило двух коллаборантов среди сотрудников Купянского районного отдела Нацполиции Харьковщины.

"Во время временной оккупации города правоохранители, вместо защиты страны от агрессора, инициативно передали военным формированиям РФ табельное оружие и боеприпасы к нему", - рассказали в ДБР.

В связи с этим заместителю начальника отдела одного из подразделений Купянского районного отдела полиции и оперуполномоченному отделу сообщено о подозрении. Досудебное расследование продолжается, добавили в Бюро.

Напомним, в Каховском районе Херсона коллаборанты решили ввести рубли.

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