Передавали оружие оккупантам: сообщено о подозрении полицейским из Купянска
ДБР сообщило о подозрении двум полицейским из Купянска, отдавшим оружие оккупантам
Об этом сообщило Государственное бюро расследований в телеграм.
Как указано в сообщении, ДБР разоблачило двух коллаборантов среди сотрудников Купянского районного отдела Нацполиции Харьковщины.
"Во время временной оккупации города правоохранители, вместо защиты страны от агрессора, инициативно передали военным формированиям РФ табельное оружие и боеприпасы к нему", - рассказали в ДБР.
В связи с этим заместителю начальника отдела одного из подразделений Купянского районного отдела полиции и оперуполномоченному отделу сообщено о подозрении. Досудебное расследование продолжается, добавили в Бюро.
Напомним, в Каховском районе Херсона коллаборанты решили ввести рубли.
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