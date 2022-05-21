Об этом сообщила Николаевская областная прокуратура в телеграмме .

Житель Херсона создал агентурную сеть и завербовал четырех николаевцев. Одна женщина собрала информацию о местах дислокации военнослужащих ВСУ, которую передала организатору, арендовала на собственное имя квартиру для диверсионно-разведывательной группы. Другая с марта по май систематически собирала и передавала данные о дислокации и перемещении ВСУ, последствиях российских обстрелов гражданских и военных объектов, остальную информацию о военной обстановке в Николаеве.

Сотрудница Николаевской областной станции переливания крови направила организатору сети фото документа с персональными данными 71 военного, а ее муж добывал информацию о расположении подразделений украинских защитников и их координатах.

Подозреваемым в государственной измене и несанкционированном распространении информации о движении, перемещении и размещении ВСУ избрали меру пресечения - содержание под стражей.

Правоохранители ищут куратора российских агентов, чтобы привлечь его к ответственности. Сейчас идет досудебное расследование.

18 мая был арестован житель Славянска, который неоднократно сообщал оккупантам о дислокации украинских военных.

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