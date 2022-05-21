Передавали данные об ВСУ оккупантам: в Николаевской области арестовали агентов РФ
В Николаевской области арестовали 4 агента РФ, которые собирали информацию о последствиях обстрелов дислокации ВСУ, военной технике и личных данных украинских защитников и передавали их куратору
Об этом сообщила Николаевская областная прокуратура в телеграмме .
Житель Херсона создал агентурную сеть и завербовал четырех николаевцев. Одна женщина собрала информацию о местах дислокации военнослужащих ВСУ, которую передала организатору, арендовала на собственное имя квартиру для диверсионно-разведывательной группы. Другая с марта по май систематически собирала и передавала данные о дислокации и перемещении ВСУ, последствиях российских обстрелов гражданских и военных объектов, остальную информацию о военной обстановке в Николаеве.
Сотрудница Николаевской областной станции переливания крови направила организатору сети фото документа с персональными данными 71 военного, а ее муж добывал информацию о расположении подразделений украинских защитников и их координатах.
Подозреваемым в государственной измене и несанкционированном распространении информации о движении, перемещении и размещении ВСУ избрали меру пресечения - содержание под стражей.
Правоохранители ищут куратора российских агентов, чтобы привлечь его к ответственности. Сейчас идет досудебное расследование.
- 18 мая был арестован житель Славянска, который неоднократно сообщал оккупантам о дислокации украинских военных.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.15
-
EUR
Покупка 32.93Продажа 33.73
- Актуальное
- Важное