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Передавали данные об ВСУ оккупантам: в Николаевской области арестовали агентов РФ

21 мая, 2022 суббота
10:09
Криминал

В Николаевской области арестовали 4 агента РФ, которые собирали информацию о последствиях обстрелов дислокации ВСУ, военной технике и личных данных украинских защитников и передавали их куратору

Об этом сообщила Николаевская областная прокуратура в телеграмме .

Житель Херсона создал агентурную сеть и завербовал четырех николаевцев. Одна женщина собрала информацию о местах дислокации военнослужащих ВСУ, которую передала организатору, арендовала на собственное имя квартиру для диверсионно-разведывательной группы. Другая с марта по май систематически собирала и передавала данные о дислокации и перемещении ВСУ, последствиях российских обстрелов гражданских и военных объектов, остальную информацию о военной обстановке в Николаеве.

Сотрудница Николаевской областной станции переливания крови направила организатору сети фото документа с персональными данными 71 военного, а ее муж добывал информацию о расположении подразделений украинских защитников и их координатах.

Подозреваемым в государственной измене и несанкционированном распространении информации о движении, перемещении и размещении ВСУ избрали меру пресечения - содержание под стражей.

Правоохранители ищут куратора российских агентов, чтобы привлечь его к ответственности. Сейчас идет досудебное расследование.

  • 18 мая был арестован житель Славянска, который неоднократно сообщал оккупантам о дислокации украинских военных.

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