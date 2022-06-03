Передавали данные о ВСУ сотрудникам ФСБ РФ: задержаны двое жителей Сумщины
В Сумской области задержали двух мужчин, которые передавали данные о дислокации и вооружении ВСУ работникам ФСБ РФ
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме.
Мужчины добровольно сотрудничали с оккупантами, снимали на фото и видео места дислокации ВСУ, блокпостов, военных, вооружение и передислокацию техники. Эту информацию они передавали работникам ФСБ РФ.
В ходе обысков у злоумышленников изъяли мобильные устройства, содержащие доказательства противоправной деятельности.
Украинцев задержали за госизмену (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Им сообщат о подозрении и избрании меры пресечения.
- 2 июня СБУ задержала завербованного РФ местного жителя Сумской области, который корректировал артиллерийские обстрелы врага и передавал данные о вооруженных силах Украины оккупантам.
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