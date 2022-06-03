Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме.

Мужчины добровольно сотрудничали с оккупантами, снимали на фото и видео места дислокации ВСУ, блокпостов, военных, вооружение и передислокацию техники. Эту информацию они передавали работникам ФСБ РФ.

В ходе обысков у злоумышленников изъяли мобильные устройства, содержащие доказательства противоправной деятельности.

Украинцев задержали за госизмену (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Им сообщат о подозрении и избрании меры пресечения.

2 июня СБУ задержала завербованного РФ местного жителя Сумской области, который корректировал артиллерийские обстрелы врага и передавал данные о вооруженных силах Украины оккупантам.

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