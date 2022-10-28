Об этом сообщает СБУ .

Отмечают, что российскую агентку разоблачили в Николаеве. Она собирала данные о местах базирования и перемещения украинских защитников в прифронтовых районах юга Украины.

Эти данные о перемещении и дислокации военной техники на территории Николаева женщина передавала российским захватчикам. Также она передавала россиянам локации стратегически важной критической инфраструктуры на территории региона.

Всю полученную информацию оккупанты использовали для подготовки прицельных ракетных ударов по Украине.

Отмечают, что СБУ сработала на опережение. Женщина была задержана на попытке передачи разведданных врагу. Таким образом правоохранители Украины предотвратили воздушные атаки по югу страны.

28 октября на освобожденной Харьковской области изъяли доказательства того, что россияне пытались внедрить в школьную программу "росийского" поэта Тараса Шевченко.