Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Досудебное расследование установило, что в марте 2022 года женщина добровольно согласилась передавать представителю оккупационной администрации РФ информацию о местонахождении и перемещении военных подразделений ВСУ в районе пгт Очеретино Покровского района.

"Зафиксировано, что подозреваемая 31 марта 2022 года направила ему через мессенджер "Telegram" сообщение с информацией о местах дислокации ВСУ, которую в дальнейшем использовала армия государства-оккупанта", - говорится в сообщении.

Напомним, суд приговорил трех боевиков террористической организации "ДНР", воевавших в составе вооруженных сил России против Украины, к 15 годам лишения свободы

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