Передавала оккупантам данные о дислокации украинских военных: жительницу Донетчины подозревается в госизмене
В Донецкой области жительницу Покровского района подозревают в распространении информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных Сил Украины
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Досудебное расследование установило, что в марте 2022 года женщина добровольно согласилась передавать представителю оккупационной администрации РФ информацию о местонахождении и перемещении военных подразделений ВСУ в районе пгт Очеретино Покровского района.
"Зафиксировано, что подозреваемая 31 марта 2022 года направила ему через мессенджер "Telegram" сообщение с информацией о местах дислокации ВСУ, которую в дальнейшем использовала армия государства-оккупанта", - говорится в сообщении.
- Напомним, суд приговорил трех боевиков террористической организации "ДНР", воевавших в составе вооруженных сил России против Украины, к 15 годам лишения свободы
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