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Передавал врагу схемы железнодорожных маршрутов грузовых эшелонов и данные об энергообъектах: СБУ разоблачила жителя Черниговщины

26 сентября, 2023 вторник
12:27
Криминал

Служба безопасности Украины объявила подозрение жителю Черниговской области, передававшему оккупантам схемы железнодорожных маршрутов грузовых эшелонов, данные об энергообъектах и позициях ВСУ

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В первую очередь фигурант сообщал врагу данные о расположении блокпостов, численности личного состава, наличии военной техники Вооруженных Сил Украины и строительстве на территории региона объектов военной авиации.

СБУ отмечает, что мужчина также рисовал для спецслужб РФ схемы местных железнодорожных маршрутов, по которым курсируют грузовые эшелоны. Кроме того, он собирал информацию об объектах энергетической инфраструктуры Чернигова.

По данным Службы безопасности, разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки новой серии воздушных атак по области.

СБУ викрила мешканця Чернігівщини

Фото: Служба безопасности Украины / телеграм

По данным следствия, вражеским информатором оказался местный житель, который в период оккупации части Черниговщины попал в поле зрения захватчиков из-за своих прокремлевских взглядов. В мае этого года на мужчину дистанционно вышел представитель спецслужб РФ и предложил ему сотрудничество в войне против Украины.

Впоследствии российский информатор приступил к выполнению вражеских задач, о чем отчитывался агрессору в анонимном чате. Чтобы скрыть преступную деятельность, он сразу же удалял все сообщения после каждой связи с оккупантами.

СБУ викрила мешканця Чернігівщини

Фото: Служба безопасности Украины / телеграм

Сотрудники СБУ задержали фигуранта по месту жительства после обысков. У задержанного обнаружен мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с россиянами.

Мужчине сообщили о подозрении по статье о несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Примечание : согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

  • Также недавно СБУ разоблачила еще одного агента российской ФСБ, который, отбывая наказание в исправительной колонии Львовщины, способствовал в подготовке воздушной атаки РФ на военную и критическую инфраструктуру области.
Украина
СБУ
военные силы Украины
Черниговщина
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