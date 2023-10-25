Передавал врагу информацию о системе обороны Сумщины: клирика УПЦ (МП) приговорили к 15 годам заключения

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

По данным СБУ, его задержали в марте этого года при попытке передачи развединформации в российскую спецслужбу.

Как установило следствие, клирик был дистанционно завербован врагом после начала полномасштабного вторжения в РФ. В поле зрения окупантов он попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно обнародовал среди окружающих, в том числе во время общения с прихожанами церкви.

В первую очередь врага интересовали геолокации подразделений ВСУ в Сумской области и данные должностных лиц военно-гражданских администраций в Шосткинском районе.

Для сбора разведывательных сведений клирик УПЦ (МП) пытался тайно использовать местных жителей, у которых выспрашивал нужную информацию под видом бытовых разговоров. Также он фиксировал локации Сил обороны Украины, когда ездил по территории приграничного региона.

Полученную развединформацию осужденный передавал своему куратору из ФСБ через анонимные мессенджеры, используя текстовые сообщения и медиафайлы с привязкой к местности.

Во время обысков по адресу клирика и в храме УПЦ (МП) сотрудники СБУ обнаружили мобильные телефоны, которыми он общался с агрессором, а также прокремлевскую литературу.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и приговорил к 15 годам заключения.