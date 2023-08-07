Передавал врагу информацию о маршрутах техники ВСУ: в Харькове задержали железнодорожника
Контрразведка СБУ задержала в Харькове работника железной дороги, подозреваемого в передаче информации о маршрутах подвижных составов с военной техникой ВСУ российским спецслужбам
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Следствие установило, что злоумышленник отслеживал маршруты перемещения подвижных составов с военной техникой Вооруженных сил Украины. Он пытался установить количество тяжелого вооружения, которое эшелонами переправлялось на фронт.
Информацию посылал в виде медиафайлов в закрытую пророссийскую телеграм-группу.
По данным правоохранителей, железнодорожник фотографировал последствия воздушных ударов армии врага по инфраструктуре города Харькова.
Фото: Служба безопасности
Во время обыска обнаружен телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности против Украины.
Сейчас фигуранту сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ.
Злоумышленнику грозит до 8 лет заключения.
Примечание: согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- 1 августа Служба безопасности задержала в Николаеве предательницу, которая сливала в ФСБ информацию о последствиях российских воздушных ударов по объектам критической инфраструктуры региона.
- Также 7 августа СБУ объявила о подозрении жительнице Николаева, которая накануне рабочей поездки президента Украины Владимира Зеленского собирала разведданные о запланированном визите для спецслужб РФ.
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