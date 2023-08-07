Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Следствие установило, что злоумышленник отслеживал маршруты перемещения подвижных составов с военной техникой Вооруженных сил Украины. Он пытался установить количество тяжелого вооружения, которое эшелонами переправлялось на фронт.

Информацию посылал в виде медиафайлов в закрытую пророссийскую телеграм-группу.

По данным правоохранителей, железнодорожник фотографировал последствия воздушных ударов армии врага по инфраструктуре города Харькова.

Фото: Служба безопасности

Во время обыска обнаружен телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Сейчас фигуранту сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ.

Злоумышленнику грозит до 8 лет заключения.

Примечание: согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.