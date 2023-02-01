Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

Как выяснили следователи, в марте 2022 года мужчина передавал своему российскому куратору информацию о результатах ракетных и артиллерийских обстрелов Киева и близлежащих территорий. Также он предоставлял врагу сведения о позициях, дислокации, численности, маршрутах передвижения сил и средств Вооруженных сил Украины.

После ракетных ударов по жилым домам мужчина присылал фотографии с места поражения, фрагментов боеприпасов, которыыми были нанесены удары и изображения поврежденных конструкций, указывая точный адрес попадания.

Полученные данные враг использовал для нанесения новых артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по украинским позициям.

По данным следствия, перейти на сторону врага мужчине предложил его бывший одноклассник – сотрудник правительства РФ. Он, в свою очередь, передавал полученную информацию представителю минобороны РФ.

Досудебное расследование проводит СБУ.

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