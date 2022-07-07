Передавал россиянам координаты ВСУ: сообщено о подозрении предполагаемому наводчику из Харькова
В Харькове подозревают предполагаемого наводчика, который передавал координаты ВСУ российским оккупантам
Об этом сообщил Офис генерального прокурора в телеграмме.
"Передача информации о расположении ВСУ в Харькове – разоблачен наводчик", – говорится в сообщении.
Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении гражданину, предположительно распространявшему информацию о перемещении оружия и боевых припасов, а также координаты ВСУ российским оккупантам, отметил ОФИС.
"По данным следствия, мужчина через личную страницу в запрещенной в Украине социальной сети передавал представительнице страны-агрессора информацию с координатами расположения личного состава ВСУ на территории Харькова", – указал Офис генпрокурора.
Как отмечают правоохранители, мужчина также подозревается в оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины). Продолжается досудебное расследование.
"Сейчас мужчина задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения", - добавили в Офисе.
- Напомним, Правоохранители задержали наводчика российских кафиров в Харькове, который согласился за 40 тыс. грн передать координаты хлебзавода "Салтовский" и военного объекта.
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