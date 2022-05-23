Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

В мае украинец согласился на сотрудничество с оккупантами. Через интернет он передавал российскому силовику информацию о расположении и перемещении ВСУ, снимал места дислокации Нацгвардии в Бахмуте. Также мужчина ставил метки на электронных картах и сообщал оккупантам о попадании ракеты в здание гражданской инфраструктуры города.

Ему объявили подозрение в госизмене во время военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Мужчине назначили меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Сейчас идет досудебное расследование.

18 мая разоблачили на госизмене жителя Славянска, который неоднократно сообщал оккупантам о дислокации украинских военных.

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