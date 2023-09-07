Передавал РФ данные о полетах украинских боевых самолетов и вертолетов: СБУ задержала жителя Днепропетровщины
Служба безопасности сообщила о подозрении жителю Кривого Рога Днепропетровской области, собиравшего данные об украинской авиации и последствиях вражеских атак
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Подозреваемым оказался житель Кривого Рога, который после начала полномасштабного вторжения начал собирать и распространять сведения о дислокации украинских военных. Он вышел на свою знакомую из города Краснодар РФ, которая "находится в поле зрения российских спецслужб".
Фото: СБУ
По словам правоохранителей, именно из-за нее информация о маршрутах перемещения украинской военной техники и последствиях российских обстрелов могли попасть к кафирам.
Подозреваемый, по данным СБУ, фиксировал направления полетов боевых самолетов и вертолетов ВСУ, выполнявших задачи на фронте. Эту информацию он переправлял через соцсеть "ВКонтакте" в виде фото с координатами.
Во время обыска стражи порядка обнаружили компьютерную технику, которую он использовал для враждебных задач. Также в его доме изъяли запретную символику коммунистического режима.
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ);
- ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и националистического тоталитарных режимов).
В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- Во вторник, 5 сентября, в Харькове к 11 годам лишения свободы приговорили осведомительницу РФ, которая приводила российские ракеты на жилые кварталы города.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.34 Покупка 37.34Продажа 38.07
- EUR Покупка 40.15Продажа 41.15
- Актуальное
- Важное