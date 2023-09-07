Передавал РФ данные о полетах украинских боевых самолетов и вертолетов: СБУ задержала жителя Днепропетровщины

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Подозреваемым оказался житель Кривого Рога, который после начала полномасштабного вторжения начал собирать и распространять сведения о дислокации украинских военных. Он вышел на свою знакомую из города Краснодар РФ, которая "находится в поле зрения российских спецслужб".

Фото: СБУ

По словам правоохранителей, именно из-за нее информация о маршрутах перемещения украинской военной техники и последствиях российских обстрелов могли попасть к кафирам.

Подозреваемый, по данным СБУ, фиксировал направления полетов боевых самолетов и вертолетов ВСУ, выполнявших задачи на фронте. Эту информацию он переправлял через соцсеть "ВКонтакте" в виде фото с координатами.

Во время обыска стражи порядка обнаружили компьютерную технику, которую он использовал для враждебных задач. Также в его доме изъяли запретную символику коммунистического режима.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ);

ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и националистического тоталитарных режимов).

В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.