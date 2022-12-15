Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Следствие установило, что злоумышленник – бывший председатель Пологовского районного совета Запорожской области Сергей Калашник, входивший в запрещенную партию ОПЗЖ.

После оккупации части региона тот начал сотрудничество с армией РФ, стал главой местной "администрации" и сформировал ее "штат".

"Депутат" по указанию Кремля перестроил работу украинских предприятий, в частности, объектов химической и пищевой индустрии, ведь их мощности РФ планировала использовать для обеспечения военно-промышленных потребностей военных группировок.

"Для этого коллаборант провел "инвентаризацию" местного бизнеса и обязал предпринимателей "перерегистрироваться" в созданной оккупантами "военно-гражданской администрации". Также он заставлял менеджмент украинских компаний платить "налоги" в бюджет РФ и поставлять готовую продукцию в страну-агрессор. В случае несогласия злоумышленник угрожал преследованием со стороны карательных органов рашистов и физической расправой", - разъясняет СБУ.

Калашника контролировал российский куратор – заместитель губернатора Пензенской области. С ним согласовал "передачу" врагу украинских предприятий, а также организацию и проведение псевдореферендума в захваченном районе.

Также российский приспешник снимался в псевдодокументальных фильмах Охлобыстина.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили Сергею Калашнику о подозрении в коллаборационной деятельности.

"В настоящее время злоумышленник пытается скрываться от правосудия на временно оккупированной территории Украины", - пишет СБУ.

Напомним, ранее ГБР сообщило о подозрении в государственной измене экс-работнице правоохранительных органов Купянска, которая во время оккупации возглавила подконтрольную россиянам "полицию".

Служба безопасности разоблачила приспешника военных РФ: бывший работник электросетей Донецкой области отсоединил от питания Лиман и направил энергию на нужды оккупантов.

2 декабря стало известно, что ГБР завершило специальное досудебное расследование: троим бывшим правоохранителям с Луганщины предъявлены обвинения в государственной измене.

Сотрудники ГБР во взаимодействии с Харьковской областной прокуратурой обнаружили в Купянском районе тайник с важными документами, которые оккупанты не успели уничтожить во время отступления.

СБУ задержала на Николаевщине коллаборанта, продававшего украденное оккупантами имущество украинцев у себя в магазине, за это рашисты разрешали мужчине передвигаться по городу.

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