Передавал оккупантам цели для авиаударов по Донетчине и отчитывался о результатах. СБУ задержала российского агента
СБУ задержала агента РФ, который в Донецкой области корректировал огонь рашистов и отчитывался о результатах обстрелов
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
Жителя Бахмута Донецкой области после начала полномасштабного вторжения РФ завербовала ФСБ. "Предложение о сотрудничестве" пришло через мессенджер на телефон.
"Российский куратор избрал ему оперативный псевдоним Седой и поставил задачу – собирать разведданные о дислокации личного состава и военной техники ВСУ на восточном направлении", - говорится в сообщении.
Информацию злоумышленник передавал по закрытым каналам связи. В сообщениях отмечал электронную геолокацию объектов и подтверждал фото и видео.
Во время обыска у задержанного были обнаружены средства связи с доказательствами общения с ФСБ.
Злоумышленнику сообщили о подозрении в государственной измене и избрали меру пресечения - содержание под стражей.
- В Донецкой области СБУ задержала агентов РФ, которые сообщали оккупантам о последствиях их обстрелов и перемещениях ВСУ, разведывали позиции Украины.
- 5 августа Служба безопасности Украины во Львовской области объявила подозрение двум сторонникам путинизма, призывавшим к агрессивной войне и развязыванию военного конфликта.
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