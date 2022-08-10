Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Жителя Бахмута Донецкой области после начала полномасштабного вторжения РФ завербовала ФСБ. "Предложение о сотрудничестве" пришло через мессенджер на телефон.



"Российский куратор избрал ему оперативный псевдоним Седой и поставил задачу – собирать разведданные о дислокации личного состава и военной техники ВСУ на восточном направлении", - говорится в сообщении.



Информацию злоумышленник передавал по закрытым каналам связи. В сообщениях отмечал электронную геолокацию объектов и подтверждал фото и видео.



Во время обыска у задержанного были обнаружены средства связи с доказательствами общения с ФСБ.



Злоумышленнику сообщили о подозрении в государственной измене и избрали меру пресечения - содержание под стражей.

В Донецкой области СБУ задержала агентов РФ, которые сообщали оккупантам о последствиях их обстрелов и перемещениях ВСУ, разведывали позиции Украины.

5 августа Служба безопасности Украины во Львовской области объявила подозрение двум сторонникам путинизма, призывавшим к агрессивной войне и развязыванию военного конфликта.

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